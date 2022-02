Max Angioni, dal Vangelo ai tempi nostri di Italia's Got Talent a Lol 2. Ecco chi è il comico lombardo

09 febbraio 2022 a

La nuova stagione de Le Iene si preannuncia ricca di novità, a partire dalla conduzione. Al timone del programma di Italia 1, infatti, ci saranno Belen Rodriguez e Teo Mammucari, accompagnati sul palco anche dalla la presenza comica dei due giovani talenti Eleazaro Rossi e Max Angioni. Quest'ultimo è salito agli onori della cronaca per la sua partecipazione all'edizione 2021 di Italia's Got Talent e per essere uno dei concorrenti di Lol 2.

Comico comasco classe 1990, Angioni nasce come attore teatrale ma sin da ragazzo si appassiona anche alla comicità, frequentando l’Accademia del Comico di Milano. Nel 2019, quindi, approda a Zelig Time, mentre l'anno successivo vince il Festival di Cabaret di Martina Franca in Puglia. Ma come detto la notorietà vera e propria arriva nel 2021, quando partecipa a Italia's Got Talent arrivando al secondo posto. Celebre il suo sketch che rivisita il Vangelo ai nostri tempi: durante la quarantena, infatti, Max ha avuto molto tempo per riflettere e si è accorto che il primo miracolo di Gesù, la moltiplicazione del pane e dei pesci, oggi si potrebbe dire un “open bar”. Nel 2021 è tornato a Zelig su Canale 5 e partecipa su Rai 3 a Lui è peggio di me con Giorgio Panariello e Marco Giallini, prima di iniziare la sua avventura da Iena.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non è noto se Max Angioni abbia o meno una fidanzata: il comico lombardo è infatti una persona molto riservata e non posta sui suoi profili social alcuna foto legata agli affetti personali. Sulla sua partecipazione a Le Iene ha invece detto: "Devo ancora rendermene conto, per me è stata una bellissima sorpresa ricevere la possibilità di entrare a far parte di un programma così importante. Non vedo l’ora di cominciare e d’indossare questa divisa mitica".

