Stasera in tv mercoledì 9 febbraio, su Rete 4 c'è Zona Bianca. Le anticipazioni

09 febbraio 2022 a

a

a

Consueto appuntamento del mercoledì sera su Rete 4: anche oggi - 9 febbraio - torna Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Tanti i temi che saranno al centro della puntata odierna, che si preannuncia ricca di polemiche, visti gli argomenti trattati. Covid, vaccini, fake news e crisi economica, con focus specifici sul caro bollette: questo e tanto altro verrà trattato a partire dalle 21,20.

Tornano Le Iene su Italia 1, conducono Teo Mammucari e Belen Rodriguez

Giuseppe Brindisi, innanzitutto, partirà dalla pandemia che sta caratterizzando il mondo intero da due anni. Tra multe per chi non si vuole vaccinare, proteste e i diversi pareri del mondo della scienza, Zona Bianca proverà a rispondere alla domanda della settimana: è giunto davvero il momento di eliminare il green pass? Intanto, è stato già preannunciato che per coloro che hanno fatto la terza dose, la durata della certificazione verde rafforzata sarà illimitata. E ancora, nuove inchieste sui leader dei no vax, che in questi mesi hanno dato origine a complotti e fake news, diventate virali.

Il caso di Giovina Mariano e gli aggiornamenti su Liliana Resinovich a Chi l'ha visto?





Non mancherà, inoltre, un approfondito focus sulla crisi economica che interessa il nostro paese: tra rincari e aumenti delle bollette, ci si chiederà quali sono le soluzioni del Governo per uscire da questa situazione. Proprio oggi, infatti, il premier Mario Draghi ha annunciato da Genova che entro i prossimi giorni ci sarà un importante intervento dell'Esecutivo per sostenere il caro bollette. "Il presente è caratterizzato dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per i prezzi dell'energia elettrica - ha detto Draghi - Volevo utilizzare questa circostanza per annunciare che il Governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni".

Cosa mi lasci di te, la storia vera di Jeremy Camp in onda su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.