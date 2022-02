Stasera in tv mercoledì 9 febbraio, tornano Le Iene su Italia 1 con Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Le anticipazioni

09 febbraio 2022 a

a

a

Questa sera - mercoledì 9 febbraio - su Italia 1 torna l'appuntamento con Le Iene. Una nuova stagione ricca di novità, a partire dai conduttori, che saranno Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Insieme a loro ci saranno Max Angioni ed Eleazaro Rossi, mentre tra gli inviati ci sarà una Iena inattesa: si tratta di Joe Bastianich. Quello di Mammucari non è che un ritorno, dopo aver esordito nel programma 20 anni fa, prima come inviato e poi come conduttore. Tra anni fa l'addio al programma, quest'anno l'atteso ritorno.

Belen Rodriguez alla guida de Le Iene con Teo Mammucari

Oltre alle inchieste e ai reportage che caratterizzano da sempre l’esperienza Iene - punti fermi della cronaca della politica italiana degli ultimi anni - la nuova versione del programma di Italia 1 ritornerà in uno studio molto vivace e darà molto spazio agli aspetti legati all’ironia, alla comicità e allo spettacolo. Ospite in studio, direttamente da Sanremo, La Rappresentante di Lista.

Il caso di Giovina Mariano e gli aggiornamenti su Liliana Resinovich a Chi l'ha visto?

I servizi, le interviste e gli scherzi sono affidati, come sempre, agli inviati del programma: quest'anno ci saranno ben 26 Iene. Sono Fabio Agnello, Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama. Confermato anche per questa stagione il pugile Clemente Russo, nuovo ingresso per Mario De Lillo alias Arte povera. Capo-progetto ed ideatore de Le Iene è Davide Parenti, mentre in regia c'è Antonio Monti.

Cosa mi lasci di te, la storia vera di Jeremy Camp in onda su Rai 1





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.