Joe Bastianich, la madre Lidia è cuoca. Dal matrimonuo con Deanna tre figli. Ora è inviato a Le Iene

Su Italia1 tornano Le Iene e lo fanno con tantissime novità, sia in conduzione che tra gli inviati. Uno dei volti nuovi sarà Joe Bastianich. Il celebre imprenditore e personaggio televisivo - ma anche cantante - diventerà uno degli inviati di punta nei prossimi mesi. Il suo primo servizio sarà realizzato insieme a Gaston Zama sul mondo delle cripto e avrà al suo interno un grandissimo colpo di scena. "Oggi essere inviato speciale de Le Iene è la mia sfida a cui voglio dedicarmi dando il 100%. Tutto il resto fa e farà sempre comunque, parte della mia vita e di ciò che sono" confessa Bastianich all'Ansa, "Vorrei portare una prospettiva diversa, nuova, toccando temi intensi, scomodi ma estremamente reali e attuali. Senza limiti. Abbiamo tante idee in mente, vediamo dove ci porteranno. Seguo Le Iene da sempre e come me vanno dritti alla verità, senza peli sulla lingua" ha concluso. Bastianich era un grande amico di Nadia Toffa e chissà che proprio in onore della ex inviata e presentatrice del programma di Italia1 non abbia voluto intraprendere questa nuova strada.

Ma chi è Bastianich? Nato a New York, 53 anni, è figlio di genitori italiani esuli istriani: il ristoratore Felice Bastianich, da Albona, e la cuoca Lidia Matticchio, da Pola. Joe è il primogenito ed ha una sorella minore, Tanya, nata quattro anni dopo di lui. I Bastianich sono ristoratori molto abili. I genitori di Joe hanno iniziato con il piccolo Buonavia (nel Queens), poi acquistarono il Villa Seconda. Nel 1983 li vendettero entrambi per aprire il Felidia (a Manhattan). Proprio quando Joe affianco i suoi genitori della ristorazione arrivarono nuovi investimenti, a iniziare dal ristorante Becco (appparso in diversi telefilm come Beverly Hills 90210 e Friends). Nel frattempo Joe parallelamente allargò le sue attività. Prima con lo chef Mario Batali (i due aprirono il Babbo ristorante ed Enoteca che prese due stelle dal New York Times, e altri sette ristoranti sempre a New York), poi con Oscar Farinetti (Eataly e poi a Los Angeles Osteria Mozza e Pizzeria Mozza). In Italia ha aperto il ristorante Orsone a Gagliano, frazione di Cividale del Friuli, insieme alla mamma nel 2013, poi ha fondato tre aziende vinicole (una in Friuli, una in Maremma e l'altra in Argentina). Lo scorso anno ha annuncio l'apertura di un nuovo locale dedicato al barbecue americano, Joe’s American BBQ, alla stazione Centrale di Milano.

Bastianich ha vissuto molti anni a Greenwich, Connecticut, e attualmente vive a New York. È sposato con Deanna, ha tre figli di nome Olivia, Miles e Ethan e due cani di nome Quattro e Vasco. Il gossip lo ha spesso avvicinato all’ex cantante delle Lollipop Roberta Ruiu, ma Bastianich ha sempre parlato di semplice amicizia. Joe in Italia è stato giudice di Masterchef per nove edizioni, mentre da due anni fa parte della giuria di Italia's got talent. Appassionato di musica nel 2019 ha lanciato l'album Aka Joe.

