Stasera in tv mercoledì 9 febbraio, il caso di Giovina Mariano a Chi l'ha visto? su Rai 3

Questa sera - mercoledì 9 febbraio - su Rai 3 torna il consueto appuntamento con Chi l'ha visto?. Il programma, condotto dal 2004 dalla giornalista Fedrica Sciarelli, si dedica alla ricerca di persone scomparse e all'approfondimento di casi di cronaca, con il contributo di filmati appositamente realizzati e di repertorio. Inoltre, durante la puntata sono previsti anche interventi telefonici da parte dei telespettatori. Chi l'ha visto? va in onda dal 1989 ed è arrivato alla sua 34esima edizione.

Nel corso della puntata odierna, la polizia entrerà nella villa di Giovina Mariano per provare a fare chiarezza sulla scomparsa dell'ex dipendente del comune di Pescara. A Chi l'ha visto? quindi arrivano delle novità sul caso, sul quale c'è un'indagine in corso per omicidio. Le forze dell'ordine stanno cercando tracce nella casa di Moscufo, dove la donna abitava. Inoltre, questa sera arriveranno aggiornamenti anche sul caso di Lorenzo, il giovane che secondo la Procura ha ucciso il padre: andranno in onda documenti video e audio inedeiti. Il ragazzo, agli inviati di Chi l'ha visto?, aveva detto di essere "empatico come uno scolapasta", ma aveva garantito di non essere coinvolto con "la scomparsa di mio padre".

Infine, saranno presentati documenti inediti anche su Liliana Resinovich e il mistero degli oggetti ritrovati accanto a lei: un guanto, una bottiglietta, un cordino. E come sempre appelli in diretta, dalle 21.20 fino a mezzanotte, su Rai 3.

