Stasera in tv mercoledì 9 febbraio, il film Cosa mi lasci di te in onda su Rai 1. Chi è Jeremy Camp e la trama del film

La storia vera di Jeremy Camp - cantautore statunitense, esponente di musica cristiana contemporanea - e del suo incontro con la sua prima moglie, Melissa, arriva su Rai 1. Questa sera, mercoledì 9 febbraio, alle 21,25 arriva Cosa mi lasci di te, il film dei fratelli Andrew e Jon Erwin uscito nelle sale nel 2020.

Nel settembre 1999, il ventenne Jeremy Camp (interpretato da KJ Apa) lascia la sua famiglia per recarsi al Calvary Chapel Bible College, in California. Le prime persone che incontra sono Jean-Luc LaJoie (Nathan Parsons), un musicista di successo, e Melissa Henning (Britt Robertson), una ragazza al primo anno come lui. Tra i due è subito amore a prima vista. Ma il destino riserva al ragazzo una brutta sorpresa: Melissa è gravemente malata. La fede e l’amore lo aiuteranno ad affrontare tutte le avversità.

Camp, nato a Lafayette il 12 gennaio 1978, ha pubblicato undici album, quattro dei quali certificati Riaa come oro e due album live. La sua musica originale è un mix di ballate e canzoni up-tempo con influenze rock. Ha vinto cinque Gma Dove Awards, è stato nominato per tre American Music Awards ed è stato nominato per un Grammy Award come "miglior album Pop/Contemporary Gospel" nel 2010 per il suo album, Speaking Louder Than Before. Camp e la sua prima moglie, Melissa Lynn Henning-Camp (nata il 7 ottobre 1979), si sposarono il 21 ottobre 2000, ma alla giovane ragazza le fu diagnosticato un cancro ovarico e morì il 5 febbraio 2001, quando lui aveva 23 anni e lei 21. Così, alcune delle prime canzoni di Camp riflettono la prova emotiva della sua malattia. "I Still Believe" è stata la prima canzone che ha scritto dopo la sua morte e il titolo del libro autobiografico dell'autore, mentre il brano "Walk by Faith" è stato scritto durante la loro luna di miele.

