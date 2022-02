Nunzia De Girolamo, chi è: l'amore e i litigi con l'ex ministro Boccia. Ora di nuovo in tv con Ciao Maschio

09 febbraio 2022 a

Nunzia De Girolamo è una ex deputata di Forza Italia e anche personaggio televisivo. Ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata di mercoledì 9 febbraio 2022, racconterà cosa ci sarà nella nuova stagione del suo format Ciao Maschio che andrà in onda da sabato in seconda serata.

Nata a Benevento, 46 anni, la De Girolamo è pure un avvocato ex ministro per le Politiche agricole nel governo Letta (2013-14). Fu eletta alla Camera nel 2008 con il Pdl. Dopo la laurea si è occupata in prevalenza di diritto civile, diritto del lavoro e bancario. Nel 2007 è diventata coordinatrice di Forza Italia per Benevento e da lì è iniziata la sua carriera in politica. Per quanto riguarda la vita privata, Nunzia De Girolamo è sposata dal 2011 con il deputato pugliese del Pd, Ministro per gli affari regionali e le autonomie fino al 2021, Francesco Boccia. Dal matrimonio è nata la figlia Gea. Ha dovuto affrontare un procedimento giudiziario che la vedeva imputata per aver promosso un comitato di persone per influenzare gli appalti e le nomine da parte della Asl di Benevento, con l’obiettivo di ottenere favori elettorali e voti in cambio, e il rischio di essere condannata per 8 anni e 3 mesi.

Nunzia De Girolamo è stata assolta e in una intervista del dicembre 2020 ha raccontato questa esperienza: "Io e Francesco (Boccia ndr) avremmo fatto un altro bambino, era nei piani. Invece abbiamo rischiato la rottura: negli anni centrali sono riuscita a camuffare bene la rabbia e la paura, ma all'inizio, quando ho saputo di essere indagata, e alla fine, poco prima dell’assoluzione, con mio marito ho ingaggiato liti durissime", ha raccontato. “Con lui è stato colpo di fulmine, non mi era mai accaduto. Sono stati il suo sorriso e il suo sguardo ad avermi colpito”, ha detto in una vecchia intervista a Oggi è un altro giorno, spiegando che per tanto tempo si sono parlati solo tramite mail. “Prima di Francesco ero una donna in carriera che non voleva figli - ha dichiarato tempo fa -. Quando abbiamo deciso di sposarci in totale segretezza, ho capito che la mia vita sarebbe davvero cambiata. Gea mi ha dato tanta forza in me stessa, ma ha anche ridotto la mia ambizione, mi ha centrato rispetto alla vita. Con lei ho capito quali sono le mie priorità. E' il grande amore della mia vita“. Francesco Boccia, è anche un economista e ha avuto due figli da Benedetta Rizzo.

