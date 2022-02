Margherita Carducci, chi è Ditonellapiaga: la canzone con Donatella Rettore, tra mito e litigi

09 febbraio 2022 a

Ditonellapiaga è l'ospite di Oggi è un altro giorno, il programma del primo pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone. La cantautrice è reduce dal Festival di Sanremo in cui ha fatto coppia con Donatella Rettore. Le due artiste hanno presentato il brano Chimica - molto dance - che si è classificato al sedicesimo posto in classifica.

Ditonellapiaga - all'anagrafe Margherita Carducci - ha 25 anni, originaria di Roma, si è laureata al Dams (indirizzo teatrale) con una tesi sui testi di Donatella Rettore. La sua carriera musicale è iniziata due anni fa, nel 2019, pubblicando il singolo Parli, poi il contratto discografico con l'etichetta Dischi Belli (singolo d'esordio è una cover del brano Per un'ora d'amore dei Matia Bazar mentre nel mese di dicembre segue il singolo Morphina). Un mese fa è uscito il suo primo album, Camouflage. Poi l'esperienza sanremese con la canzone partita benissimo nella prima serata. Hanno fatto molto discutere le indiscrezioni secondo le quali tra lei e Rettore ci siano state diverse divergenze sino ad arrivare al litigio prima delle serate delle cover. "Quello che c’era sul palco era la risposta a questa polemica. Sulle cover abbiamo avuto un confronto io e lei, ma su tantissimi altri pezzi, non sul suo medley. Non eravamo d’accordo, perché capita ci siano confronti artistici, ma non significa litigare” ha spiegato Ditonellapiaga nelle recente ospitata a Storie Italiane. "Scrivere un pezzo ispirandomi a una musa tra le cantautrici italiane più irriverenti e poi cantarlo con lei mi ha fatto sentire molto fiera del mio lavoro, molto orgogliosa. Io l’ho sempre ascoltata nei suoi brani e quelli più famosi sono molto aggressivi. Invece ho scoperto che lei è molto dolcissima" ha aggiunto.

La cantante romana è un personaggio molto riservato, tanto che della sua vita privata si conosce poco o nulla. La sua pagina Instagram dopo Sanremo è passata da essere seguita da 9mila a quasi 80mila followers e non c’è nessuna foto postata assieme che possa far pensare ad una sua relazione.

