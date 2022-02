Stasera in tv 8 febbraio, Giovanni Floris conduce su La7 DiMartedì. Ospiti e anticipazioni

08 febbraio 2022 a

a

a

DiMartedì torna puntuale anche questa sera, 8 febbraio, su La7. Il programma condotto da Giovanni Floris affronterà i temi di strettissima attualità, partendo principalmente dalla pandemia e dalla situazione politica. Dopo la quarta ondata, in Italia i contagi da Covid 19 sono in diminuzione. Aumentano le guarigioni e la campagna vaccinale continua la sua marcia, anche se a velocità ridotta rispetto alle settimane precedenti. Da venerdì non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all'aperto e il Paese sta andando verso una graduale riapertura. Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane? Sarà davvero consigliata la somministrazione di una quarta dose di vaccino? Ed è vero che dovremo abituarci a convivere con il virus? Come al solito numerosi e autorevoli gli ospiti del mondo scientifico che proveranno a dare risposte a queste domande.

Stasera in tv martedì 8 febbraio, su Rai 3 torna Cartabianca. Gli ospiti e le anticipazioni

Sul fronte politico la situazione è sempre più confusa. Il centrodestra è ormai spaccato e sembra che Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia parlino lingue diverse, su alcuni temi addirittura opposte. Nel Movimento 5 Stelle si sta combattendo una vera e propria guerra intestina. Inoltre appare possibile che presto venga costituito un nuovo partito di centro e intanto nel centrosinistra la situazione è tutt'altro che tranquilla. La rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica ha fatto saltare il banco e il panorama politico è tutto da reinventare. Parlamentari, giornalisti e opinionisti si confronteranno in studio.

Sesso nella Chiesa, vaccino e violenza tra i giovani a Fuori dal Coro

Ovviamente come tutti i martedì si parlerà anche di economia. La situazione è difficile sia per le famiglie che per le imprese. Il governo è chiamato ad affrontare il problema. Lo stanno chiedendo tutte le forze politiche. E' una delle priorità per l'esecutivo guidato da Mario Draghi. Come tutti i martedì, gli ospiti vengono ufficializzati via social poco prima dell'inizio del programma.

Anna Valle diventa Lea, l'infermiera alla ricerca della rinascita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.