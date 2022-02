Stasera in tv martedì 8 febbraio, su Rai 3 torna Cartabianca. Gli ospiti e le anticipazioni

08 febbraio 2022 a

a

a

Consueto appuntamento del martedì sera, anche oggi 8 febbraio su Rai 3 torna Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer e in onda in prima serata, alle 21,20. Come sempre, la puntata si preannuncia ricca di temi interessanti e di polemiche: dal Covid alla politica, infatti, sono molti gli argomenti che verranno trattati dalla conduttrice e dai vari ospiti presenti in studio e collegati da casa. Ci sarà spazio per parlare di pandemia, ma anche dei primi giorni del nuovo mandato di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica e delle crisi nei vari partiti e coalizioni, dal Movimento 5 Stelle al centrodestra.

Tra gli ospiti, ci saranno sicuramente il matematico Paolo Gibilisco - che ha annunciato la sua presenza dalle 23,10 -, l'avvocato ed ex ministro Nunzia De Girolamo - che interverrà dalle 22,20 -, ed Fabio Dragoni, manager che si occupa di sanità.

