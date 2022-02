Stasera martedì 8 febbraio su Rete 4 Fuori dal Coro. Le anticipazioni

08 febbraio 2022 a

a

a

Come tutte le settimane, anche stasera martedì 8 febbraio, su Rete 4 appuntamento con Fuori dal Coro. In prima serata, a partire dalle ore 21.20, è Mario Giordano a condurre il programma che si occupa di politica, economia, sanità e spettacoli e pone al centro della sua attenzione la più stretta attualità. Stasera la lente d'ingrandimento è puntata sull'economia e sul sociale. Annunciato un focus su chi ha approfittato in maniera illecita dei bonus e dei ristori che sono stati erogati dall'inizio della pandemia da Covid 19.

Anna Valle diventa Lea, l'infermiera alla ricerca della rinascita

Ma nel corso della serata verranno analizzate anche le indicazioni sulla vaccinazione per i guariti che, a oggi, appaiono in alcuni casi ancora nebulose: cosa deve fare chi ha avuto il virus? Deve comunque procedere con la vaccinazione? E chi invece si è ammalato tra la prima e la seconda dose? Chi non ha fatto in tempo a ricevere la terza somministrazione? Gli esperti presenti in studio proveranno a dare le risposte e a spiegare come si deve comportare chi ancora non è riuscito a completare l'iter vaccinale ed è risultato positivo.

Un'ora sola vi vorrei, Mogol e Paola Turci ospiti di Brignano

Nel corso di Fuori dal Coro, spazio, inoltre, al tema della crescente violenza che si manifesta nel mondo dei più giovani, sempre al centro delle cronache e del dibattito pubblico. Non c'è giorno che non ci siano notizie relative a baby gang. Perché in quest'ultimo periodo tutto sembra degenerare? Cosa sta accadendo? E ancora, gli ultimi aggiornamenti sul fenomeno delle occupazioni abusive di case con nuovi racconti dei proprietari che non riescono a rientrare in possesso delle abitazioni, tema molto caro alla trasmissione di Rete 4. Infine, si parlerà dei casi di abusi sessuali a carico di membri della Chiesa, con il resoconto degli ultimi avvenimenti che hanno riguardato sia il nostro Paese che altri Stati europei e di come questi siano stati affrontati in maniera differente.

La figlia di Raoul Casadei: "Al Festival dimenticata la morte di mio padre"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.