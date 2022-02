Letizia Beneduce e Elsa Martignoni, le violiniste di Sanremo: ecco chi sono

08 febbraio 2022 a

Consueto appuntamento pomeridiano su Rai 1 con Oggi è un altro giorno, il salotto in onda dalle 14 alle 16 dal lunedì al venerdì condotto da Serena Bortone. Oggi, martedì 8 febbraio, in studio ci saranno anche Letizia Beneduce e Elsa Martignoni, due violiniste dell'orchestra del Festival di Sanremo. La kermesse musicale conclusasi la scorsa settimana infatti sarà uno dei temi della puntata odierna.

Letizia Beneduce inizia in tenera età lo studio del violino a Roma, diplomandosi presso il Conservatorio di musica Santa Cecilia. In seguito partecipa anche al corso internazionale di perfezionamento per professori d’orchestra in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e consegue le lauree presso il Conservatorio Briccialdi di Terni in Violino e Viola. Affianca negli anni il maestro Ennio Morricone in Italia e all'estero, collaborando anche con artisti del calibro di Riccardo Cocciante, Alex Britti, Gigi D’Alessio, Gino Paoli, Giorgia, Andrea Bocelli, Renato Zero, Claudio Baglioni, Elisa, Laura Pausini, Roger Waters, Carlo Verdone, Giuseppe Tornatore, Nicola Piovani e Vincenzo Cerami. Durante la sua carriera è stata assunta dalla Rai nell’Orchestra Sinfonica Leggera e nell’orchestra sinfonica di Sanremo da sette anni.

Elsa Martignoni invece è nata a Milano. Artista di spessore internazionale, a cinque anni ha cominciato lo studio del pianoforte e a otto quello del violino. Si diploma al Conservatorio G.Verdi di Milano nel 1993 e nel 2009 si laurea con il massimo dei voti per il Biennio Concertistico. Appena arrivato il diploma, comincia delle collaborazioni con l'Orchestra Verdi, il Teatro alla Scala, la Filarmonica della Scala, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l'Orchestra Sinfonica de La Corugna (Spagna), l'Orchestra Internazionale delle Settimane Musicali di Stresa. Ma non solo. Perché allo stesso tempo, si esibisce con il violino elettrico, spaziando nell'area dell'improvvisazione su basi da Dj elettroniche, lounge, chill-out, jazz-house, solfoul-house, deep-house, pop, cover e tango elettronico. Durante la sua carriera ha collaborato con artisti come Jovanotti, Ron, Robert Miles e suanto con gli U2, oltre a suonare per vari brand internazionali e durante importanti eventi.

