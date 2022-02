Paki, Gian Pieretti, Bobby Posner e il Sanremo mancato: chi sono i componenti de La prossima generazione

08 febbraio 2022 a

Consueto appuntamento del pomeriggio televisivo, anche oggi martedì 8 febbraio torna Oggi è un altro giorno, salotto di Rai 1 con Serena Bortone alla conduzione. Al centro della puntata c'è sempre la musica, con la settimana sanremese appena conclusa che ha visto trionfare Mahmood e Blanco. Tra gli ospiti quindi anche Paki, Gian Pieretti e Bobby Posner, che avrebbero dovuto partecipare al Festival con Dino e Donatello.

A parlare del mancato Sanremo è stato Gian Pieretti ai microfoni de L'informatore vigevanese. "Per fare Sanremo bisogna pagare - ha detto - Noi abbiamo mandato un provino con il nome de La prossima generazione. Abbiamo in totale 14 partecipazioni a Sanremo e 12 milioni di dischi venduti, ma evidentemente non è bastato. Ci hanno risposto subito chiedendoci se volevamo essere ospiti o concorrenti, poi finché non ci siamo fatti risentire noi non ci hanno ridetto niente. Infine ci hanno detto che per quest'anno non era possibile partecipare. Almeno abbiamo avuto una risposta, un no. Ma per andare a Sanremo bisogna pagare, è così da sempre, e anche il mio discografico nel 1967 mi parlò di aver pagato 3 milioni di lire per farmi fare il Festival", ha detto Pieretti.

Gian Pieretti, pseudonimo di Dante Luca Pieretti, è nato a Ponte Buggianese il 12 maggio 1940 ed è un cantautore, compositore e autore italiano che ha raggiunto la notorietà con un suo gruppo di accompagnamento, I Grifoni, che diventeranno, con qualche cambiamento nella formazione, i Quelli e, in seguito, la Premiata Forneria Marconi. Paki, all'anagrafe Pasquale Canzi, è nato a Milano l'8 settembre 1947. Durante un provino al Clan Celentano conosce Pasquale Andriola con il quale forma il duo i Paki e Paki, che si sciglio nel 1966. Così, Canzi forma un complesso Paki & Paki e i Nuovi Angeli, che in seguito diventa I Nuovi Angeli. Bobby Posner, invece, è stato uno dei componenti del gruppo Rockers, che ha conteso per anni il titolo di principale band del beat italiano con l'Equipe 84.

