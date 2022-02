Stasera in tv su Rai 2 Un'ora sola vi vorrei, Mogol e Paola Turci ospiti di Enrico Brignano

08 febbraio 2022 a

Paola Turci e Mogol sono gli ospiti, di Un’ora sola vi vorrei, stasera in tv, martedì 8 febbraio, su Rai 2. E' il programma di Enrico Brignano, one man show che "rilegge il mondo e la contemporaneità con ironia, senza rinunciare all’empatia". L'appuntamento è ogni settimana di martedì, a partire dalle ore 21.20 sulla seconda rete della televisione di Stato. Nella puntata di questa sera, Enrico Brignano accompagnato dalla musica della resident band capitanata dal maestro Andrea Perrozzi, e dalle coreografie di Thomas Signorelli, ricorderà i suoi inizi, dall’infanzia a Dragona, frazione di Roma, alla scuola di recitazione, inseguendo il sogno di diventare attore.

Il più grande autore della musica italiana, Mogol, racconterà, invece, come sono nati alcuni dei suoi versi indelebili. Mogol, nome d'arte di Giulio Rapetti, ha scritto testi per molti dei più famosi cantanti italiani, ma è noto, conosciuto e amato soprattutto per il suo storico sodalizio con Lucio Battisti che ha musicalmente segnato la storia del nostro Paese. Milanese, classe 1936, scrive dagli anni Sessanta e i suoi brani continuano a essere ascoltati dopo oltre mezzo secolo. Impossibile citare le canzoni di maggiore successo, se ne lascerebbero indietro diverse, troppe. La prima fu firmata nel 1959, l'ultima in ordine di tempo è del 2018, interpretata da Eros Ramazzotti, altro grande della musica.

Stasera sarà Paola Turci a cantare alcuni dei suoi brani indimenticabili. Romana, classe 1964, cantautrice e interprete, amata e molto apprezzata da pubblico e critica. Diciassette gli album pubblicati di cui 14 registrati in studio, uno live, mentre gli altri due sono raccolte. Musica a parte, nella puntata di stasera di Un'ora sola vi vorrei, tonerà l’attore comico Alessandro Betti, che vestirà i panni di un singolare life coach. Nella parte finale, a Casa Brignano, il pubblico ritroverà Enrico e Flora Canto, questa volta alle prese con le favole della buonanotte per i loro bambini.

