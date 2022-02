Alex Belli e il desiderio di un figlio. Con Delia Duran "ci abbiamo provato, forse devo rassegnarmi"

07 febbraio 2022 a

Un forte desiderio di paternità. Lo ha raccontato Alex Belli ospite della trasmissione Verissimo. "Ci ho provato tanto nella mia relazione precedente ed è un progetto di vita con Delia, sono alla soglia dei 40 anni e alla fine la cosa più importante è costruire un futuro, una famiglia. I figli per me sono un obiettivo importante" ha raccontato l'attore alla conduttrice Silvia Toffanin. "Con lei abbiamo sin da subito desiderato un figlio" ha aggiunto, figlio che però non è ancora arrivato racconta con commozione. "Oggi ci sono tanti modi, io ci sono passato e sono molto dolorosi anche a livello psicologico, si passa dalla speranza alla delusione e poi alla frustrazione. Forse nella vita bisogna anche rassegnarsi ed accettare che è così" ha detto facendo riferimento ai tentativi di avere un figlio.

Una puntata di Verissimo, quella dell'ultimo weekend, che ha visto anche momenti di tensione perché Toffanin ha incalzato Belli per la sua esperienza al Grande Fratello Vip da cui è stato squalificato a fine dicembre. Nel reality continua a tenere banco il triangolo tra lo stesso attore, la moglie Delia Duran e la concorrente Soleil Sorge. Toffanin ha chiesto conto a Belli del tradimento a Delia: "Perché continui a negare, dillo. L’hai tradita, scusate l’ho tradita, fai tu brutta figura, credimi. Un giorno dici una cosa e un altro ne dici un’altra”. Nonostante l’affondo della Toffanin, l’attore non si è scomposto più di tanto: “Silvia, sono tre mesi che dico sempre le stesse cose. Tra me e Soleil c’è una grande complicità, che è andata anche in una fase erotica. Più di questo non dico”.

Le ultime indiscrezioni sul reality condotto da Alfonso Signorini raccontano che Belli potrebbe clamorosamente rientrare dentro la casa del GF Vip a un mese dalla fine del reality e due mesi dopo la squalifica. Un colpo di scena incredibile, nelle prossime puntate se ne saprà di più.

