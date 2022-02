L'Eredità, Enrico torna a essere campione il 7 febbraio ma perde alla Ghigliottina

07 febbraio 2022 a

Continua l'alternanza tra Benedetta ed Enrico nel quiz-game L'Eredità. Proprio il concorrente genovese - che aspetta di andare in pensione per dedicarsi alla scrittura - ha vinto la puntata di lunedì 7 febbraio 2022 della trasmissione condotto da Flavio Insinna, senza però riuscire a prendersi - come capitato già in due occasioni per un totale di 42mila euro - il bottino finale.

L'Eredità, il nuovo campione Enrico sbanca subito la Ghigliottina: vince 13.750 euro

Al triello Enrico ha la meglio su Benedetta e Andrea rispondendo alla domanda sull'inglese dei computer: in informatica quale di queste caratteristiche appartiene al software open source? Chi lo usa può modificarlo è la risposta vincente che garantisce al concorrente di tornare campione.

L'Eredità, super Enrico: vince la sua seconda Ghigliottina e il suo bottino diventa di 42mila euro

Enrico alla Ghigliottina ci entra con 90mila euro che diventano 45mila grazie a un solo dimezzamento. Le parole da mettere "insieme" sono mangiare, fuoco, rosso, questione e interesse, il campione prova a far saltare il banco per la terza volta con il termine conto ma la parola giusta è vivo. In studio sempre la sola Roberta Morise, infatti Samira Lui e Andrea Cerelli sono ancora assenti causa Covid come aveva spiegato proprio Cerelli sui social: “Non vi preoccupate che torneremo. Siamo in isolamento, abbiamo avuto il Covid e quindi non siamo presenti al programma. Però torneremo prestissimo perché stiamo bene e quello è l’importante“.

L'Eredità, Enrico ancora campione ma stavolta niente montepremi

