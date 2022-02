Alex Belli torna nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente? Silvia Toffanin lo smaschera

07 febbraio 2022 a

Alex Belli di nuovo dentro la casa come concorrente del Grande Fratello Vip? L'ipotesi sta prendendo sempre più quota nelle ultime ore. Silvia Toffanin, che ha incalzato l'attore nel corso dell'ultima puntata di Verissimo, ha avuto il merito di mettere l'attenzione su questa possibilità. Anche perché Belli non ha saputo (o voluto) smentire. Tutto è nato dal fatto che l'attore ha rivelato di voler uscire di scena di scena dalla televisione, ma la conduttrice della trasmissione del pomeriggio del weekend di Canale5 ha rilanciato: “Non ci credo. Non credo che tu sparisca dalla tv. Secondo me dici così perché farai una quarantena per entrare in casa. Non sei furbetto solo tu, caro”. Belli ha sorriso ma non ha smentito.

La voce - secondo anche quanto riporta Francesco Fredella su Il Tempo - circolerebbe negli ambienti televisivi e Alfonso Signorini sta ragionando su come effettuare quello che sarebbe un autentico colpo di scena, senza nessun precedente: mai uno uno squalificato è tornato dentro la casa del Grande Fratello. Bocche cucite tra lo staff del reality. Per ora Belli continua i suoi shooting fotografici nella sua casa milanese e probabilmente stasera - nella puntata del GF che torna dopo la pausa sanremese - potrebbe dare corpo a una nuova puntata dell'ormai infinita telenovela del triangolo Alex-Soleil-Delia.

Chissà che la puntata giusta per il clamoroso colpo di scena non possa essere giovedì: infatti il reality trasloca nel palinsesto, niente più venerdì. Signorini non si scontrerà più con Milly Carlucci, che inizia il Cantante mascherato su Rai1, ma andrà contro la fiction di Rai1 Doc..

