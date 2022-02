Freedom - Oltre il confine, la puntata di stasera lunedì 7 febbraio. Le anticipazioni

07 febbraio 2022 a

Stasera in tv, lunedì 7 febbraio, su Italia 1 nuovo appuntamento con Freedom - Oltre il confine, programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo. Inizio alle ore 21.20 per il solito viaggio alla scoperta di curiosità, luoghi poco conosciuti, monumenti e città particolari. Nella puntata di oggi Giacobbo e il suo team mostrano una realistica ricostruzione del corpo di Gesù, poi si recano a Pieve del Grappa e San Vito Lo Capo, a Torino e Roma, fino a Evora, in Portogallo. Non mancano le solite rubriche.

Che aspetto Gesù? E' una delle domande più frequenti tra i fedeli. Giacobbo mostra quindi una ricostruzione del corpo del Nazareno, nel momento della sua deposizione. Realizzata dallo scultore Sergio Rodella, in collaborazione con un gruppo scientifico dell’Università di Padova e dell’Azienda Ospedaliera. Si tratta di un modello a grandezza naturale, un’opera che corrisponde in modo sorprendente alla doppia immagine, frontale e dorsale, presente sul famoso telo. Il programma poi si sposterà a Pieve del Grappa, in provincia di Treviso, per entrare nel Sacrario Militare di Cima Grappa, dove riposano oltre 20mila ragazzi, la grande maggioranza senza nome, che hanno dato la vita per il Paese. Un viaggio alla riscoperta della nostra storia, in uno dei sacrari militari più importanti della Grande Guerra. Uno scenario mozzafiato, che durante la Prima Guerra Mondiale ha visto la strenua difesa italiana, dopo Caporetto, e l’impresa per la vittoria, di Vittorio Veneto. Un percorso emozionante, attraverso luoghi di combattimento e migliaia di loculi in ricordo di quei giovani coraggiosi.

La sindrome al centro della puntata è quella di Peter Pan. Viene citata spesso quando ci si riferisce a persone che prendono la vita con leggerezza. Questa sera a parlarne con Giacobbo sarà la psicoterapeuta e scrittrice Maria Rita Parsi. In Portogallo, a Evora, l’incredibile Capela dos Ossos. Ma il culto delle ossa non ha confini: questi luoghi inquietanti e spaventosi, non sono situati solo in località lontane. Il viaggio di Freedom prosegue per Roma dove sulla via che fu della Dolce Vita, c’è un luogo che da secoli costringe i visitatori a riflettere sulla morte e sulla vita: la Cripta dei Cappuccini. In Sicilia nelle acque di San Vito Lo Capo, il relitto di una nave passata alle cronache come la Nave dei Corani, storia raccontata di generazione in generazione. Infine il museo. Freedom fa di nuovo tappa al Mauto, Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. Stavolta alla scoperta della Topolino.

