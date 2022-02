Gatta Cenerentola, stasera in tv lunedì 7 febbraio su Rai 5. La trama del film

07 febbraio 2022 a

a

a

Si intitola Gatta Cenerentola ed è ispirato alla favola di Giambattista Basile, il film d’animazione proposto stasera in tv, lunedì 7 febbraio, dalle ore 22.15 su Rai 5 per il ciclo Nuovo Cinema Italia, senza interruzioni pubblicitarie. Cenerentola è cresciuta all'interno della Megaride, un'enorme nave ferma nel porto di Napoli da più di 15 anni. Suo padre, ricco armatore della nave e scienziato, è morto portando con sé nella tomba i segreti tecnologici della nave stessa e il sogno di una rinascita del porto. La piccola vive da allora all'ombra della temibile matrigna e delle sue perfide figlie.

Màkari, Saverio Lamanna tra le pene d'amore e i casi da risolvere

La città versa ora nel degrado e affida le sue residue speranze a Salvatore Lo Giusto, detto 'o Re, un ambizioso trafficante di droga che, d'accordo con la matrigna, sfrutta l'eredità dell'ignara Cenerentola per fare del porto di Napoli una capitale del riciclaggio. La nave, che è infestata dai fantasmi ologrammi di una tecnologia e di una storia dimenticate, sarà il teatro dell'intera vicenda e metterà in scena lo scontro epocale tra la miseria delle ambizioni del presente e la nobiltà degli ideali del passato. Il futuro della piccola Cenerentola e della povera città di Napoli sono legati allo stesso, sottilissimo, filo. E ovviamente non mancheranno i colpi di scena in una storia che ricorda la classica Cenerentola soltanto in parte.

Le assunzioni delle Università e gli scandali su PresaDiretta

In concorso al Festival del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, il film Gatta Cenerentola ha ottenuto la menzione speciale del premio Future Film Destival Digital Award, il mouse d'argento, il premio Open e il premio speciale Francesco Pasinetti. Ha vinto, inoltre, un Nastro d'Argento e due David di Donatello nel 2018. La regia è a cura di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone. Le voci sono quelle di Alessandro Gassmann, Maria Pia Calzone, Massimiliano Gallo, Mariano Rigillo, Renato Carpentieri.

"Amadeus ancora a Sanremo è una dittatura", la provocazione di Morgan

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.