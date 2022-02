Grande Fratello Vip, bacio tra Delia e Barù: oggi il televoto svela il primo finalista. Stasera in tv 7 febbraio su Canale5

07 febbraio 2022 a

Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, stasera in tv (lunedì 7 febbraio 2022) torna in tv il Grande Fratello Vip (Canale5, dalle ore 21,40). Le anticipazioni parlano di una puntata infuocata e con ogni probabilità i protagonisti saranno - per l'ennesima volta - Delia Duran e Alex Belli (squalificato a fine dicembre). I due, moglie e marito, sono sempre al centro delle argomentazioni del reality e non è escluso che il conduttore Alfonso Signorini possa mostrare clip incriminate alla moglie, o ex, dell’attore. Ma potrebbe anche essere il contrario: i concorrenti parlando un avvicinamento tra Delia e Barù complice una serata in maschera stile rock’n’roll, e qualche bicchiere di troppo, i due hanno iniziato a ballare in maniera provocante. Gianluca, concorrente neo entrato nella casa, li ha visti scambiarsi un bacio appassionato e ha subito detto quanto ha visto a Soleil, Alessandro e Sophie. Prima Delia ha confermato, poi ha ritrattato perché Barù si è infuriato. Tra di loro c'è Jessica: la principessa Selassiè si è infatuata dell’ex di Pechino Express e si è arrabbiata per l’atteggiamento della Duran e le ha detto che non vuole che li balli con l’uomo che le piace.

Ma c'è anche altro dentro la casa del GF Vip 6: la crisi di Manila Nazzaro che continua a non parlare con Alessandro dopo uno scontro avuto riguardo al suo parere sulla relazione che ha con Sophie e si è allontanata anche da Katia Ricciarelli. Spesso è in lacrime e dice di essere stanca. Inoltre, Manila si è inimicata anche Nicola Pisu. Parlando con Miriana ha ricordato delle parole che ha avuto nei suoi confronti, meriti un uomo che ti tratti male. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha risposto per le rime, dicendo che può solo spolverare la corona di Miss Italia. Si attende un accesso confronto tra i due. La storia tra Alessandro e Sophie continua tra alti e bassi. Tra i due l’ennesimo scontro, lei è gelosa di Delia, lui non si sente amato.

Attesa poi per il televoto: non ci sono però concorrenti da eliminare, ma c'è da scegliere tra Katia, Delia, Davide e Manila un posto per la finalissima del 14 marzo. Chi la spunterà?

