Leonardo De Amicis, chi è il direttore d'orchestra di Sanremo. L'amore pe una corista

, chi Archiviata la settimana sanremese che ha regalato ascolti da record, Oggi è un altro giorno torna in onda dallo studio romano con l’obiettivo di tenere compagnia al pubblico che vorrà trascorrere qualche ora all’insegna del relax nel corso del pomeriggio. Con Serena Bortone ci saranno Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi e Samuel Peron. A loro si aggiungerà Valerio Scanu. Atteso anche Marino Bartoletti. Antonio Mezzancella, invece, si occuperà di curare gli intermezzi musicali al pianoforte. Tra gli ospiti Morgan e Leonardo De Amicis.

Ma chi è Leonardo D'Amicis? Nato a Roma ma cresciuto a L'Aquila, 58 anni, è il direttore d'orchestra voluto da Amadeus in questi tre anni per dirigere i musicisti del Festival di Sanremo. Negli anni Ottanta - dopo gli studi in conservatorio - ha collaborato con Riccardo Cocciante e lavorato come produttore in Europa e negli Stati Uniti. Nel 1999 è scelto come compositore, direttore e produttore del disco-evento di papa Giovanni Paolo II Abba Pater. In carriera è stato direttore d'orchestra del concerto di Capodanno in piazza del Quirinale, del David di Donatello, della Festa della Repubblica e di Sanremo Giovani. Ha collaborato ai programmi televisivi di Gianni Morandi, Raffaella Carrà, Gigi d'Alessio, Massimo Ranieri, Fiorello e Roberto Bolle.

Da tre anni guida l'orchestra del Festival di Sanremo voluto con forza da Amadeus: "La sua è un’idea di Festival vincente: è stato l’artefice di tre edizioni ognuna diversa dall’altra e ognuna con la musica protagonista" ha detto D'Amicis in una recente intervista. Sul fronte della vita privata su twitter si definisce come "musicista e padre, amo i miei figli, la mia famiglia, la musica, la mia compagna e le cose giuste. Uomo moderno con retrogusto analogico". La compagna, come si evince dalle foto pubblicate su Instagram è la cantante, corista e showgirl italiana Sabrina Marinangeli, ex di Non è la Rai e apprezzata corista dalla band di Demo Morselli e, negli ultimi anni, nelle trasmissioni Mezzogiorno in famiglia e Ora o mai più.

