Sabrina Ferilli, "c***ate vere" la verità dell'attrice sul dietro le quinte di Sanremo

Sabrina Ferilli è da tre giorni trend topic su Twitter per l'oramai famoso fuori onda "pezzo di m***a" captato nel dietro le quinte del palco dell'Ariston. Nascondendo di fatto la sua presenza davvero apprezzata anche il suo non monologo sulla leggerezza. "La cosa bella è che si parla di me al di fuori di quello che dico io, non è stupendo? Anche a microfoni mezzi accesi. Come se mi fossi esibita. C****te vere, posso capire che uno dice una cosa, sta lì, al diretto interessato.... ma non lo so nemmeno io a chi l’ho detto" ha detto a Radio Capital intervistata da Selvaggia Lucarelli. "Chi più di me potrebbe sapere?" aveva già scritto sul proprio profilo Instagram.

Ferilli ha poi divagato sul Festival e sulla presenza del co-conduttrici del festival e dell'esigenza di legare la loro presenza a un tema importante. Una volta si parlava di vallette e oggi, spiega l'attrice romana sempre durante l'intervista radiofonica "è molto cambiata l'idea di chi affianca Amadeus e questo fa ben sperare e fa onore anche a lui. Per chi arriverà dopo quello è sempre una cosa che punta all'intelligenza delle persone, se ci ragionano. Sono sempre scelte libere e personali. Rompono i c****oni a tutti...".

Di sicuro anche la presenza della Sabrina nazionale ha contribuito all'ennesima serata da record del Festival di Sanremo: sono infatti stati 13.380.000 gli spettatori che hanno assistito sabato sera su Rai1 alla serata finale, la media di share è stata del 64,9%. Per trovare un dato migliore per l'ultima serata occorre tornare indietro al 1995, un'altra era televisiva. Ferilli poi si è lasciata andare alle sue preferenze in tema di canzoni: "La mia canzone preferita è quella che ha vinto e anche Elisa mi è piaciuta tanto".

