Stasera domenica 6 febbraio, su Canale 5 Avanti un altro! Pure di sera. Le anticipazioni

Avanti un altro! Pure di sera. Nuovo appuntamento stasera in tv, domenica 6 febbraio, con lo show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, affiancato come sempre dallo scatenato Luca Laurenti. Continuano a sfidarsi le categorie. Nelle puntate speciali di prima serata si affrontano Bel Paese contro Rivoluzionari, Artisti contro Manie, Meteore contro Specialisti, Campioni contro Natura, Nobiltà contro TV Locali, Nerd contro Extreme. Il meccanismo del gioco è stato rivoluzionato e vede la formazione di due squadre che, a rotazione, si misurano con bizzarre e imprevedibili domande. In ogni appuntamento, in un clima di allegria e leggerezza, come sempre nei programmi condotti da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

L’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi. Ovviamente è immancabile la sfida finale tutta al contrario che incorona il campione della serata e alla quale accedono due solo concorrenti, uno per categoria. Una gara contro lo scorrere dei secondi, perché, come di consueto, per vincere il montepremi (dato dalle somme accumulate dai due giocatori delle rispettive categorie), occorre dare 21 risposte, tutte rigorosamente errate.

In studio, di settimana in settimana, si alternano numerosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Tra questi Roberto Da Crema, Samantha De Grenet, Emanuela Folliero, Chiara Francini, Roger Garth, Alessio Guidi, Marisa Laurito, Filippo Magnini, il conte Mazzoni, Pago, Pablo e Pedro, Francesco Pannofino, Pucci, Antonio Razzi, Enzo Paolo Turchi, Costantino Vitagliano, Alvaro Vitali e Iva Zanicchi. Un programma, come scritto, considerato divertente e leggero, destinato a chi non vuole cimentarsi nella fiction di Rai 1 oppure negli infuocati dibattiti che propone su La7 il programma condotto da Massimo Giletti, Non è l'Arena, tornato nel suo giorno classico di programmazione. Avanti un altro! Pure di sera è prodotto da Endemol Shine Italy e Mediaset.

