Belen Rodriguez a Le Iene con Teo Mammucari. Ritorno di fiamma con Stefano De Martino?

Belen Rodriguez torna in televisione da protagonista. A partire da mercoledì 9 febbraio, infatti, la showgirl sarà alla conduzione della nuova edizione de Le Iene e non mancheranno importanti novità nel programma. Oltre alle inchieste e ai reportage che caratterizzano da sempre la trasmissione di Italia 1, la nuova versione torna in uno studio molto vivace. Si darà molto spazio anche all'ironia, alla comicità e allo spettacolo. E' in questa chiave che il programma de Le Iene avrà alla conduzione una coppia molto popolare nel panorama dell'intrattenimento, Teo Mammucari e, appunto, Belen Rodriguez che a loro volta saranno affiancati da un cast di giovani talenti.

Sia per Teo Mammucari che per Belen Rodriguez si tratta di una importante sfida professionale. I due da sempre lavorano insieme a Italia's got talent, su Canale 5, anche se in ruoli diversi: lei conduce il programma, mentre Mammucari fa parte della giuria vip con Maria De Filippi, Jerry Scotti e Rudy Zerbi. Nella nuova versione de Le Iene saranno insieme alla conduzione.

Tv e lavoro a parte, nel mondo del gossip da tempo ormai rimbalza una domanda diventata classica: Belen Rodriguez è single oppure ha un nuovo corteggiatore? E se fosse il suo ex marito? La showgirl non ha più parlato della propria vita privata e sentimentale dopo la fine della storia d'amore con Antonino Spinalbese. Sono già diversi mesi che la relazione è terminata e pare che Belen si sia riavvicinata all'ex marito Stefano De Martino con cui è stata più volte paparazzata. Per il momento tra i due non c'è niente di ufficiale. Sembra che gli incontri siano stati solo una frequentazione, ma non è escluso che possano rappresentare quel ritorno di fiamma che tutti i fan della coppia hanno sempre sognato. Se ne saprà qualcosa di più nelle prime apparizioni a Le Iene?

