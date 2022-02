Gianni Morandi, bacio con Mara Venier a Domenica In. Il video

06 febbraio 2022 a

Gianni Morandi, come tutti i 25 artisti del Festival di Sanremo, oggi domenica 6 febbraio è salito nuovamente sul palco dell'Ariston per la puntata speciale di Domenica In dedicata alla kermesse. Arrivato a teatro, Morandi si è salutato affettuosamente con la padrona di casa Mara Venier. I due hanno fatto insieme la fiction La voce del cuore, e sul palco si è baciato con Mara. "Ma c'è Anna!", ha detto Mara, con Morandi che ha replicato "E' uguale". Così i due si sono baciati sul palco dell'Ariston. "Ma sei pazzo!", le ha urlato Mara, pulendo il rossetto dalle labbra di Morandi. E anche Teo Teocoli ha approfittato del momento, dicendo "anche io ho fatto una fiction con Mara" e baciando la conduttrice.

"Abbiamo passato un periodo bellissimo della nostra vita insieme", ha detto Mara Venier riferendosi alla fiction. "Io l'ho corteggiato molto, ma lui scappava sempre", ha ribadito Mara. Ma Gianni ha controbattuto: "Non è vero, vuoi che dica tutti quelli che ti corteggiavano?", facendo scatenare il pubblico presente all'Ariston. Morandi si è poi esibito in Apri tutte le porte.

"Io e Gianni all’inizio del film andavamo sempre a cena insieme, io sono una buongustaia e mangio di tutto, ma lui mi bloccava: questo non si mangia, questo non si beve, così dalla terza sera sono andata per conto mio", ha raccontato la Venier prima di parlare della serata cover durante la quale Morandi si è esibito con Lorenzo Jovanotti. "Era contentissimo Lorenzo - ha detto Morandi - Anche lui non vede l'ora di ricominciare a cantare. Io in questi due anni sono stato in casa come tutti, ma ho la fortuna di vivere in campagna e di fare qualche lavoretto. Poi però mi sono bruciato, mi sono salvato". Prima di lasciare l'Ariston, Morandi ha chiamato sul palco La rappresentante di lista, con i quali ha duettato a cappella.

