Stasera in tv domenica 6 febbraio, Massimo Giletti intervista Giorgia Meloni a Non è l'Arena su La7. Gli ospiti e le anticipazioni

Stasera, domenica 6 febbraio, in prima serata su La7 torna Non è l'arena, il talk condotto da Massimo Giletti. Come sempre la trasmissione si annuncia intensa e ricca di polemiche. Pandemia, politica, scuola: ci sarà di tutto nella puntata in onda dalle 21,15.

Ospite della puntata sarà Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che farà una riflessione sull'attualità politica e sul dibattito interno al centrodestra, anche dopo le parole odierne del numero uno della Lega Matteo Salvini che ha annunciato come nella coalizione "qualcuno abbia tradito e poi sia sparito". Oltre a questo tema, in primo piano ci saranno anche le nuove misure del governo che portano il Paese verso la riapertura delle attività. Ma quando si raggiungerà davvero quest’obiettivo? Molte le categorie in ginocchio, come quella dei ristoratori danneggiati non solo dal virus che ne ha svuotato i locali di clienti ma anche dal caro bollette. Giletti darà loro voce ascoltando alcune testimonianze in studio e in collegamento. E ancora, ci si occuperà di scuole e mascherine Ffp2: da gennaio sono diventate obbligatorie in caso di positività. La struttura commissariale ha lanciato un bando per garantirne la distribuzione sul territorio nazionale. Al momento però le forniture ritardano, i dispositivi scarseggiano e ci sono imprenditori che si improvvisano. Il giornalista Danilo Lupo ha provato ad approfondire. Di tutto questo se ne parlerà con Guido Crosetto, Alessia Morani, Paolo Agnelli, Michel Martone e Matteo Bassetti.

Infine, spazio al Festival di Sanremo, che ha registrato ascolti da record ma ha anche sollevato polemiche per i temi trattati. In studio ci saranno Morgan, Vladimir Luxuria, Maurizio Gasparri, Luca Telese, Sonny Olumati e Tezeta Abraham. Appuntamento dunque alle 21,15 su La7 con Non è l'Arena.

