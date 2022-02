Stasera in tv domenica 6 febbraio su Rete 4 c'è Controcorrente: le anticipazioni

06 febbraio 2022 a

Stasera in tv, domenica 6 febbraio, su Rete 4 a partire dalle ore 20.30 torna Controcorrente, il talk condotto da Veronica Gentili che inizia in access time e si allunga in prime, occupandosi di attualità sul fronte politico, economico, sanitario e culturale. Nella puntata di questa sera ampio spazio al Festival di Sanremo e alle polemiche che, come al solito, sono nate nel corso della kermesse della musica italiana. Al centro dell'attenzione le diatribe dopo la fiaba Lgbtq di Checco Zalone. Ma è prevista anche la replica al comico da parte di alcuni virologi, tirati in ballo proprio da Checco Zalone nel suo intervento durante il Festival.

Si parlerà anche delle performance canore in cui si sono lanciati diversi politici, oltre che di altri aspetti del Festival della canzone italiana che ha consacrato la direzione artistica di Amadeus. Numerosi gli ospiti da Fabrizio Del Noce, collegato dal Portogallo, a Monica Cirinnà; da Alessandra Mussolini a Daniele Capezzone e Vittorio Sgarbi. Come al solito si annunciano scintille. Ma non solo Sanremo a Controcorrente. Nel corso della serata, infatti, con il sottosegretario alla Salute Andrea Costa e il professor Fabrizio Pregliasco, si continuerà a parlare del mondo parallelo dei no vax: un viaggio nei locali e nelle attività che non chiedono alcun green pass per consentire l'accesso, violando le attuali restrizioni varate dal governo guidato da Mario Draghi.

Altro tema della puntata di questa sera sarà quello dell'allarme sicurezza. Con Silvia Sardone e Carmela Rozza, un’inchiesta esclusiva sui problemi che attanagliano Milano, tra sfruttamento della prostituzione e circonvenzione di giovanissime vittime da parte di gruppi organizzati. La capitale economica del Paese sta vivendo una situazione molto particolare e preoccupante da questo punto di vista. Tanti i documenti e le testimonianze inedite che verranno proposti durante Controcorrente. Puntata intensa che si annuncia molto effervescente.

