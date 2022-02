Stasera in tv domenica 6 febbraio, intervista d'eccezione a Che tempo che fa: Papa Francesco

06 febbraio 2022 a

Stasera in tv, domenica 6 febbraio, su Rai 3 ospite d'eccezione a Che tempo che fa. Fabio Fazio, infatti, intervisterà Papa Francesco. Bergoglio si è sempre dimostrato una persona semplice e si è prestato a prendere parte ad alcuni interventi tv, ma per un programma intervistare il Papa resta sempre qualcosa di eccezionale e prestigioso. Non a caso Fabio Fazio alla vigilia della puntata di questa sera si è detto molto emozionato. L'annuncio dell'intervista è stato dato con un promo nel corso della terza serata del Festival di Sanremo. Non sono stati resi noti particolari dell'intervista che comunque è stata registrata in Vaticano. Per la televisione di Stato un altro momento particolare, dopo il grande successo del Festival di Sanremo. Inizio alle ore 20.

Non solo Papa Francesco nella puntata di questa sera di Che tempo che fa. Gli altri ospiti della trasmissione di Fabio Fazio, che come al solito avrà al suo fianco Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, saranno Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Roberto Saviano; il direttore di Oggi, Carlo Verdelli; il direttore de La Stampa, Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini. E ancora: Michele Serra con lo spazio “Le cose che non ho capito” e il corrispondente Rai da Mosca, Marc Innaro.

Quindi anche nella puntata di questa sera si farà il punto dell'andamento della pandemia da Covid 19. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest. Gli ospiti saranno Lillo, nelle librerie dall’8 febbraio con la raccolta illustrata “Posaman & Friends”; Riccardo Rossi, Cristiano Malgioglio, Francesco Paolantoni e Maurizio Ferrini. Una puntata che si annuncia particolarmente intensa, proprio grazie all'intervista a Papa Francesco.

