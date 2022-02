Sanremo, Dargen D'Amico: "Ecco perché indosso sempre gli occhiali". L'ammissione a Domenica In da Mara Venier

06 febbraio 2022 a

Classico appuntamento della prima domenica dopo Sanremo, oggi 6 febbraio i 25 artisti in gara al Festival della canzone hanno partecipato a Domenica In, solotto della domenica pomeriggio di Rai 1 condotto da Mara Venier. All'ingresso sul palco del teatro di Dargen D'Amico, la padrona di casa ha chiesto al cantante perché indossasse sempre gli occhiali da sole. "Io porto sempre gli occhiali perché in questo modo mi ricordo che il sole esiste anche quando non lo vedo".

Il cantante milanese, ieri sera, a precisa domanda di Amedeus: "ma li togli mai gli occhiali?", aveva risposto "Sì, quando faccio pipì", facendo impazzire i social e scoppiare dal ridere sia il pubblico a teatro che quello a casa, che si è riversato su Twitter e Facebook per commentare lo scambio di battute tra l'autore di Dove si balle e il conduttore e direttore artistico del Festival.

Oggi, inoltre, Dargen e Mara Venier si sono conosciuti per la prima volta. Il cantante aveva modificato le parole della sua canzone per fare un saluto a Zia Mara, in modo tale da ricevere bonus al Fantasanremo. Mara ha detto a Dargen, in modo scherzoso, che i due si dovrebbero vedere di più a Milano, città che ospita entrambi. "Io ti posso raggiungere facilmente", ha detto Mara a Dargen, prima di scatenarsi sulle note di Dove si balla. Il brano si è classificato al nono posto della classifica generale della kermesse, vinto dalla coppia Mahmood e Blanco davanti a Elisa e Gianni Morandi. Quarto posto per Irama, poi Sangiovanni, Emma, La rappresentante di lista e Massimo Ranieri. Quindi, Dargen D'Amico al nono posto. La top ten è stata chiusa da Michele Bravi.

