Sanremo, Irama dedica la canzone alla nonna e si commuove con Mara Venier a Domenica In

E' un Irama visibilmente commosso quello che si presenta allo speciale di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo conclusosi ieri sera, sabato 5 febbraio. Il cantante ha infatti spiegato come è nata la canzone Ovunque sarai e a chi è dedicata, facendo emozionare anche la conduttrice Mara Venier. "E’ una canzone molto intima dedicata a una persona che non c’è - ha detto Irama - Ero in Salento in un periodo molto buio, mi misi sul tetto di questa casa cercando un po’ dentro di me e scrissi come una poesia a questa persona". La conduttrice si è commossa quando il vincitore di Amici 2018 si è esibito ancora una volta sul palco dell'Ariston, visto che a lei la canzone fa ripensare alla madre scomparsa.

Irama, che ha concluso al quarto posto della classifica generale, ieri aveva postato una storia su Instagram svelando che la canzone era effettivamente dedicata alla nonna. "Questa sera canterò per ricordare a chiunque abbia perso una persona cara quanto in realtà l'amore e la bellezza restino sempre nel presente. Questa sera canterò per sentirvi vicini e per farmi sentire vicino a voi. Questa sera canterò per te, ovunque sarai", è invece il tweet di Irama prima della finale.

Lo scorso anno, Irama non aveva mai cantato sul palco dell'Ariston, visto che il giorno prima dell'inizio del Festival era risultato positivo un componente del suo staff. Così il cantante originario di Carrara aveva partecipato con il video delle prove generali. Per Irama, quella di quest'anno è stata la terza partecipazione al festival della canzone italiana, la quarta se si conta anche la sezione delle nuove proposte.

