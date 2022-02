Gianmaria Antinolfi, la fidanzata è Federica Calemme. Il rapporto con la madre Esmeralda e le vecchie relazioni con Belen e Soleil Sorge

06 febbraio 2022 a

Nello studio di Verissimo, oggi domenica 6 febbraio, ci sarà anche Gianmaria Antinolfi. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip sarà tra gli ospiti del salotto pomeridiano condotto da Silvia Toffanin per parlare della sue esperienza al Gf Vip, della sua vita, della famiglia e della relazione con Federica Calemme.

Gianmaria Antinolfi è nato a Napoli nel 1985. Imprenditore che lavora nel settore del lusso, vive un'infanzia difficile con la separazione dei genitori, che arriva quando ha solo sette anni. Si avvicina così a sua mamma, alla quale è molto legato, ma allo stesso tempo si allontana dal suo papà, con cui ha avuto un rapporto un po' difficile. La madre, Esmeralda, è un'imprenditrice, e dopo la separazione inizia una nuova vita con Achille Perillo, dal quale ha avuto due figli. L'uomo, scomparso nel 2019, era molto legato con Gianmaria. Dopo le scuole superiori, si laurea in Economia aziendale e consegue un master in Management all’Università Bocconi di Milano.

Ma la sua vita "cambia" nel 2020, quando ottiene molta notorietà diventando il fidanzato di Belen Rodriguez. In seguito si fidanza con Soleil Sorge, relazione che termina poco dopo, anche se ritroverà la stessa Soleil dentro la casa del Gf Vip. Entra nella casa da fidanzato di Greta Mastroianni, che però lo lascia perché all'interno del programma Gianmaria si riavvicina prima a Soleil, a Sophie Codegoni e infine a Federica Calemme. Questo perché, come ha riferito la madre, "ha sempre bisogno di una fidanzata, ha voglia di un rapporto a tutti i costi, è un ragazzo alla ricerca di una famiglia tradizionale". Oggi, in studio a Verisismo, sarà con lui anche Federica Calemme. Chissà che non sia l'occasione per chiarire il loro rapporto e quello che c'è stato nella casa del Gf Vip. Gianmaria avrà trovato l'amore tanto cercato?

