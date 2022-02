Elisabetta Gregoracci, il figlio Nathan Falco la vuole tutta per sé. Ritorno di fiamma con Flavio Briatore?

06 febbraio 2022 a

Ci sarà anche Elisabetta Gregoracci tra gli ospiti di Verissimo. Oggi, domenica 6 febbraio, la showgirl sarà nel salotto pomeridiano di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, in onda dalle 16,30. Con lei, ci sarà anche il figlio Nathan Falco Briatore, per la prima volta in tv.

Elisabetta Gregoracci, nata a Soverato l'8 febbraio 1980, ha raggiunto la notorietà come modella: dopo la vittoria di Miss Calabria 1997, partecipa al concorso nazionale dove riceve la fascia di Miss Sorriso. Inizia quindi a prendere parte a sfilate di moda e a programmi televisivi, come Ciao Darwin, Buona Domenica, Made in Sud; oltre a prendere parte anche ad alcuni film e fiction. Nel 2020, inoltre, ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip, abbandonando la casa dopo tre mesi.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2006 inizia una relazione con Flavio Briatore, con il quale si sposa nel 2008. Nel 2010 nasce il loro figlio, Nathan Falco, ma nel 2017 arriva il divorzio. I rapporti tra i due sembrano comunque essere buoni. “C’è chi dice che io e Briatore siamo tornati insieme? Ci siamo visti a Roma, poi sono andata a Malindi e la gente ha tirato le somme, era inevitabile - ha detto Gregoracci al settimanale Oggi - Il nostro è un equilibrio anomalo, ma funziona. E non voglio rovinarlo. Flavio e io abbiamo un bel rapporto, siamo complici. A Monte Carlo, dove viviamo a 500 metri di distanza, lui viene spesso a pranzo o a cena per vedere Nathan. Stiamo bene così". Sui social era circolata anche una voce che vedeva la Gregoracci impossibilitata a postare foto insieme a nuovi compagni, ma la stessa showgirl ha smentito in maniera categorica. "Quella è una leggenda metropolitana che mi fa vomitare. Lo scriva: vo-mi-ta-re. Ma secondo lei io firmerei mai qualcosa del genere?i Ho molti corteggiatori, mi mandano lettere, fiori, cioccolatini. Sono galanti, però finora nessuno mi ha fatto perdere la testa. Ma io sono ottimista, so che la persona giusta arriverà. Anche se per mio figlio Nathan io agli uomini non dovrei pensare mai più. Mi vuole tutta per sé". Elisabetta Gregoracci non ha mai confermato di avere un nuovo fidanzato, anche se pare abbia una storia con il pilota di auto Stefano Coletti.

