Vanessa Incontrada, dalla nuova fiction Fosca Innocenti al fidanzamento con Rossano Laurini. La coppia è in crisi?

06 febbraio 2022 a

a

a

Tra gli ospiti di Verissimo, salotto pomeridiano della domenica di Canale 5 con Silvia Toffanin alla conduzione, ci sarà anche Vanessa Incontrada. La modella, attrice e conduttrice televisiva sarà nello studio oggi, 6 febbraio, a partire dalle 16,30. La nuova fiction Fosca Innocenti e la crisi con il compagno saranno al centro della puntata.

Sabrina Ghio, la malattia superata grazie all'amore di Carlo Negri e della figlia Penelope. Ora un nuovo bebè e le nozze

Vanessa Incontrada, nata il 24 novembre 1978 a Barcellona, sarà infatti in onda su Canale 5 a partire dall'11 febbraio con una nuova fiction, Fosca Innocenti, dove interpreterà una vicequestore di Arezzo che lavora in una questura composta quasi esclusivamente da donne esperte in indagini, analisi e gialli. Donna attenta e preparata, ama l'equitazione, e vive nella casa colonica ereditata dal padre nella campagna aretina. Il suo unico punto debole è Cosimo, il suo migliore amico di cui Fosca è segretamente innamorata, e che, annunciando la sua imminente partenza per l'America, la spingerà a prendere una decisione definitiva sulla sua vita personale. La fiction non è che l'ultimo lavoro televisivo della Incontrada, che ha esordito in televisione alla fine degli anni Novanta. La notorietà vera e propria però arriva nel 2004, quando affianca Claudio Bisio alla conduzione di Zelig, dove rimarrà fino al 2010. Partecipa anche a vari film e fiction, mentre viene anche scelta come conduttrice di vari programmi come Wind Music Awards e Italia's Got Talent.

Jalisse, 25 anni senza Sanremo. Dalla vittoria con Fiumi di parole al rilancio con Tale e Quale Show

Lato vita privata, nel 2007 si è legata all'imprenditore toscano Rossano Laurini, con cui ha avuto un figlio nel 2008, Isal. Ma la coppia ultimamente ha avuto dei momenti difficili e pare aver chiuso la relazione. Ne ha parlato in esclusiva il settimanale Diva e Donna, che ha spiegato come i due sarebbero in crisi da un paio d’anni, dal primo lockdown. La notizia comunque non è stata né confermata né smentita dai due, chissà che oggi a Verissimo non arrivi una delucidazione dalla diretta interessata.

Manuel Bortuzzo, la sparatoria del 3 febbraio 2019 e la sedia a rotelle. Dopo il Gf Vip sogna con Lulù e con l'amico Aldo Montano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.