Romina Power: il padre Tyrone, la figlia Ylenia, il matrimonio con Al Bano. Ecco chi è la cantante

Consueto appuntamento della domenica pomeriggio, anche oggi 6 febbraio su Canale 5 torna Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin avrà come ospite Romina Power. La ex moglie di Al Bano racconterà nuovi aneddoti e curiosità sulla sua vita e sulla sua carriera, caratterizzata dalla scomparsa del padre Tyrone quando aveva solo pochi anni e da quella della figlia Ylenia a cavallo tra il 1993 e il 1994.

Romina, all'anagrafe Romina Francesca, è infatti è nata a Los Angeles (in California) il 2 ottobre del 1951. Figlia d'arte, i genitori erano due celebri attori, Tyrone Power e Linda Christian che si conobbero in Messico. Il matrimonio avvenne in Italia nel 1949 e fu trasmesso anche in diretta radio. Ma il padre Tyrone è scomparso quando Romina aveva solo 7 anni. Il 15 novembre 1958, sul set del fil Salomone e la regina di Saba, Tyrone fu colto da un infarto, ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. Aveva solo 44 anni, mentre Romina sette: di recente, in un'intervista al Corriere della Sera, Romina ha spiegato che il padre "purtroppo mi è stato sottratto troppo presto: la vita ci ha concesso solo pochi anni insieme. I miei genitori si sono divisi quando io ne avevo cinque", mentre quando ne aveva sette, appunto, lui morì. “Se lui fosse vissuto, la mia vita sarebbe stata completamente diversa. Molto più ricca, molto più completa". In seguito alla morte del padre si trasferì in Italia e, in seguito, in Inghilterra. A 13 anni debuttò nel cinema, mentre nel 1966 iniziò la sua carriera da cantante, vincendo il Festivalbar nel 1969 nella sezione Disco Verde con Acqua di mare. L'anno dopo si sposò con il cantante Al Bano, con il quale rimarrà legata per tre decenni. La coppia formò un sodalizio anche musicale ed ebbe quattro figli: Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. Ha partecipato a sei Festival di Sanremo, uno come solista e cinque in coppia con Al Bano: di questi, nel 1984 arrivò la vittoria con Ci sarà, mentre Felicità arrivò seconda, Nostalgia canaglia e Cara terra mia terze, Oggi sposi ottava. Nel 1999 arrivò la separazione da Al Bano, e di conseguenza la sua presenza sia in tv che nei palcoscenici si ridusse notevolmente. Ma nel 2013 il sodalizio musicale si riunì in occasione di tre concerti organizzati in Russia a Mosca, mentre in seguito venne organizzato un tour chiamato Al Bano & Romina Power Reunion Tour 2014, che proseguì fino al 2016. La coppia ha anche partecipato come ospite a due Festival di Sanremo.

La vita dei due, comunque, ebbe un grave scossone tra il 31 dicembre 1993 e il 1º gennaio 1994, quando la primogenita Ylenia scomparve in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. La sua morte (presunta) è stata dichiarata nel 2014 ma non è mai stata fatta luce sulle motivazioni che avrebbero condotto alla sua scomparsa. Romina non si è mai arresa alla scomparsa di Ylenia e ogni anno (nel giorno del compleanno), sui social posta un messaggio dedicato alla figlia nella speranza di ritrovarla. “Di lei mi manca tutto. La sua intelligenza, la sua simpatia, il suo calore. Avevo diciannove anni, quando lei è nata. Siamo state molto vicine, sempre. Era geniale, scriveva in una maniera pazzesca. Scriveva poesie, racconti e raccontava favole alle piccole. Era una persona che dava molto di sé agli altri, sempre”, ha dichiarato al Corriere della Sera.

