Sanremo 2022, Sabrina Ferilli e il fuorionda: "Pezzo de me***". Cosa è accaduto con Amadeus?

06 febbraio 2022 a

a

a

Il Festival di Sanremo è finito a pesci in faccia tra Sabrina Ferilli e Amadeus? E' più di una indiscrezione quella che circola nelle ultime ore, rilanciata - ovviamente in maniera involontaria - dalle stesse immagini della Rai e dai social. Ma si tratta solo di una impressione oppure tra i due è davvero accaduto qualcosa? Avviene tutto nella parte finale della diretta dal Teatro Ariston, quando viene trasmesso un clamoroso fuori onda. Amadeus sta assegnando i premi della critica e chiama sul palco proprio Sabrina Ferilli. Lei dietro le quinte si lascia andare a un pesante sfogo che però viene catturato dai microfoni rimasti accesi. Un commento nitido, chiaro, che subito dopo rimbalza su tweet e Facebook. Quando Amadeus la invita sul palco si sente la voce di Ferilli: "Pezzo de me***". L'attrice ce l'aveva proprio con Amadeus? Oppure era inferocita per altro? O la sua era soltanto una battuta? Per ora impossibile dare una risposta.

Ma c'erano state già alcune avvisaglie. Poco prima Ferilli si lamentava dietro le quinte con il microfono aperto, mentre Amadeus la cercava per portarla sul palco. A un certo punto si è sentito un nitido: "Ma nun ce sto!", anche in questo caso difficile comprendere a cosa si riferisse l'attrice italiana. Non è tutto. Altro episodio successivamente, fatto notare da davidemaggio.it: Ferilli sembra ritirare la mano mentre Amadeus cercava di stringerla. Anche in questo caso sono le stesse immagini della Rai a lasciare più di un dubbio.

Possibile che tra il conduttore del Festival di Sanremo e Sabrina Ferilli dietro le quinte sia accaduto qualcosa addirittura in grado di incrinare i rapporti? Il sospetto è forte e nei social vengono rilanciate le immagini e le registrazioni. Mancava il giallo per concludere un'edizione 2022 del Festival sopra ogni riga sia dal punto di vista degli ascolti che della partecipazione di artisti di alto livello. Un vero e proprio successo che fa già ipotizzare addirittura una quarta conduzione da parte di Amadeus. Ma il rapporto con Sabrina Ferilli?

I protagonisti del Festival di Sanremo tutti da Zia Mara

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.