Domenica In, speciale dedicato al Festival di Sanremo: ospiti e anticipazioni

06 febbraio 2022 a

a

a

Come ormai avviene da anni, la puntata di Domenica In che segue il sabato della finale del Festival di Sanremo, viene dedicata alla musica italiana e ai protagonisti della kermesse canora ligure. Sarà così anche nella giornata di oggi, domenica 6 febbraio, in diretta dal palco del Teatro Ariston. Ventunesima puntata riservata praticamente tutta alla musica e come al solito condotta da Mara Venier, ormai chiamata affettuosamente Zia Mara. Nel corso dello Speciale di oggi, domenica 6 febbraio, saranno ospiti quasi tutti gli artisti che si sono sfidati a Sanremo. Del resto già nella serata conclusiva della gara, sono stati molti gli artisti che hanno salutato Mara Venier con un classico "ci vediamo domani".

Video su questo argomento Sanremo, Mahmood; "E'stato onore essere tra concorrenti, mi sono sempre ispirato a Elisa e Morandi"

Numerosi dei brani che sono stati eseguiti durante il Festival della canzone italiana, verranno riproposti al pubblico televisivo nella puntata di oggi. Ma non solo musica, solitamente non mancano le polemiche, visto che diversi cantanti avranno anche la possibilità di confrontarsi con ospiti e giornalisti. Ovviamente sarà l'occasione per incoronare ufficialmente e definitivamente i vincitori Mahmood e Blanco, dichiarati vincitori dalla giuria soltanto a tarda notte. L'appuntamento con Domenica In come al solito è a partire dalle ore 14.

Video su questo argomento Sanremo, Gianni Morandi ed Elisa: "Felicissimi per questo Festival"

Cinque ore di diretta per la puntata numero 21 della stagione. Mara Venier alle 18.45 cederà la linea direttamente a Flavio Insinna che come al solito condurrà il gioco preservale, L'Eredità. Una domenica che garantisce, dunque, una autentica scorpacciata di musica, come del resto sta accadendo ormai da una settimana con il Festival condotto da Amadeus, quest'anno seguitissimo dai telespettatori di Rai 1. Ma gli ospiti di Mara Venier non saranno soltanto i cantanti. Annunciata la presenza come opinionista di Christian De Sica, attore, regista e cantante anche lui. Ci saranno inoltre Nunzia De Girolamo, Alberto Matano, Teo Teocoli, Alba Parietti, Pino Strabioli, Marino Bartoletti, Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Video su questo argomento Sanremo, l'abbraccio fra Morandi e Ranieri: "Pensavamo di arrivare 20esimi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.