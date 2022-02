Sabrina Ferilli, il tradimento dell'ex e il secondo matrimonio con Cattaneo. Ora il bis a Sanremo: "Ho proposto trenino tutti nudi"

05 febbraio 2022 a

a

a

Sabrina Ferilli è il volto femminile della quinta serata del Festival di Sanremo, la finale, oggi sabato 5 febbraio 2022. L'attrice affiancherà Amadeus nella conduzione. Per lei non si tratta della prima volta sul palco dell'Ariston, infatti nel 1996 insieme a Valeria Mazza presentò al fianco di Pippo Baudo. Un ritorno dunque ventisei edizioni dopo il prestigioso esordio. "Per chi fa questo mestiere questo è un momento straordinario, anche rischioso, perché non è detto che si faccia bella figura e l’emozione influisce tanto" ha detto Ferilli nella conferenza stampa di stamani quando ha dispensato pillole di ironia. Come quando ha raccontato di aver proposto ad Amadeus "di fare un trenino, tutti e due nudi, ma non ha accettato. Chissà, in un prossimo Sanremo... Ma non canterò e non ballerò" ha anticipato. Chissà.

Amadeus, il conduttore di Sanremo grande tifoso dell'Inter: l'amore con Giovanna e il figlio Josè Alberto in onore di Mourinho

Romana, 57 anni, Ferilli nel corso della sua carriera ha collezionato sei Nastri d'argento, un Globo d'oro, sei Ciak d'oro e quattro candidature al David di Donatello. Nel 2013 ha fatto parte del cast de La grande bellezza di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar al miglior film in lingua straniera. Nel 1994 raggiunse la notorietà con La bella vita di Paolo Virzì. Da lì fu un crescenti tra pellicole per il cinema, film per la tv, teatro e trasmissioni televisive (spesso è giudice nei programmi di Maria De Filippi). Nel 2000 il suo calendario sexy per Max vendette un milione di copie.

Sanremo, la scaletta della finale: sul palco Sabrina Ferilli, l'ospite è Marco Mengoni

Ha racconta di essere stata a disagio da adolescente per il suo fisico prorompente: “Mi vergognavo del mio fisico. Crescendo il brutto anatroccolo si è trasformato. A questo proposito voglio lanciare un messaggio di speranza alle ragazzine non troppo belle: abbiate fiducia nei cambiamenti dell’adolescenza”, ha raccontato a Panorama in una vecchia intervista. Tifosissima della Roma (famoso lo spogliarello lo Scudetto del 2001), nel 2003 l’attrice ha sposato Andrea Perone, ma il matrimonio è naufragato dopo soli 2 anni a causa di un tradimento di lui con quella considerata per certi versi la sua sosia, la showgirl Sara Varone. Successivamente Sabrina ha ritrovato l'amore al fianco del manager, Flavio Cattaneo. Nel 2011 la coppia si è sposata in gran segreto a Parigi. Si erano conosciuti sul set francese delle riprese della fiction Dalida. L’attrice non ha avuto figli. “Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia" ha raccontato Per quanto concerne Flavio Cattaneo, classe 1963, è un dirigente d’azienda e imprenditore molto importante in Italia, che è stato anche direttore della Rai e Ad di Telecom Italia. Dal precedente matrimonio con Cristina Goi ha avuto due figli.

Giovanna Civitillo, "incontrare Amadeus è stata la fine della mia carriera televisiva"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.