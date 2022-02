L'Eredità, Enrico si conferma campione nella puntata del 5 febbraio 2022 ma perde alla Ghigliottina

05 febbraio 2022 a

Un triello ricco di colpi di scena regala a Enrico la possibilità di confermarsi campione a L'Eredità - il quiz game condotto da Flavio Insinna su Rai1 in onda ogni giorno nella fascia serale che precede il tg - il concorrente genovese non se la lascia sfuggire. Così è lui il campione della puntata di oggi sabato 5 febbraio 2022.

L'Eredità, super Enrico: vince la sua seconda Ghigliottina e il suo bottino diventa di 42mila euro

Al gioco finale della Ghigliottina il campione deve legare le parole cambiare, errore, centrale, futura e Giotto. Enrico, che già in due occasioni ha sbancato il programma di Rai1 e vanta un bottino di 42mila euro in gettoni d'oro, tenta la soluzione con il termine stazione, ma quella vincente è prospettiva. Sfumano così i 62.500 euro in palio dopo due dimezzamenti.

L'Eredità, il nuovo campione Enrico sbanca subito la Ghigliottina: vince 13.750 euro

Enrico nel triello ha avuto la meglio su Benedetta ed Emanuela rispondendo come ultimo alla domanda su cosa avesse costruito nel suo hotel per far divertire i clienti il signor Badrutt a fine Ottocento: il bob. Una risposta che vale la possibilità di giocarsi le proprie chance al gioco finale della Ghigliottina. In studio sempre la sola Roberta Morise, infatti Samira Lui e Andrea Cerelli sono assenti. A spiegarlo proprio Cerelli: “Non vi preoccupate che torneremo. Siamo in isolamento, abbiamo avuto il Covid e quindi non siamo presenti al programma. Però torneremo prestissimo perché stiamo bene e quello è l’importante“.

