Sanremo, la scaletta della finale. Sul palco Sabrina Ferilli, l'ospite è Marco Mengoni: stasera in tv 5 febbraio 2022 su Rai1

Stasera in tv, sabato 5 febbraio 2022, va la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo: la finale (Rai1 ore 20,50). Amadeus cercherà di centrare l'ennesimo record di questa edizione speciale che ha visto la kermesse tornare ad ascolti che si facevano venti se non trenta anni fa. Ad affiancare il conduttore e direttore artistico ci sarà Sabrina Ferilli. Mentre l'ospite è Marco Mengoni. Previsto anche un omaggio a Raffaella Carrà con l'anteprima del musical Ballo ballo, si esibirà anche la banda della Guardia di Finanza. Fabio Rovazzi e Orietta Berti saranno all'Ariston dopo le incursioni dalla nave Costa.

In attesa della scaletta ufficiale, cantanti e canzoni in gara: Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir - “Domenica”; Aka7even – “Perfetta così”; Ana Mena – “Duecentomila ore”; Dargen D’Amico – “Dove si balla”; Ditonellapiaga e Donatella Rettore – “Chimica”; Elisa – “O forse sei tu“; Emma – “Ogni volta è così”; Fabrizio Moro – “Sei tu”; Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”; Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”; Giusy Ferreri – “Miele”; Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”; Irama – “Ovunque sarai”; Iva Zanicchi – “Voglio amarti”; La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”; Le Vibrazioni – “Tantissimo”; Mahmood e Blanco – “Brividi”; Massimo Ranieri – “Lettera al di là del mare”; Matteo Romano – “Virale”; Michele Bravi – “Inverno dei fiori”; Noemi – “Ti amo, non lo so dire”; Rkomi – “Insuperabile”; Sangiovanni – “Farfalle”; Tananai – “Sesso occasionale”; Yuman – “Ora e qui”.

Tutti e 25 i cantanti si esibiranno e saranno votati dal pubblico tramite il telefoto: la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica. A quel punto saranno riproposte le prime tre canzoni. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuovo voto con le giurie al completo: il pubblico, attraverso il televoto, con un peso del 34 per cento sul risultato complessivo, la sala stampa (33 per cento) e la giuria demoscopica (33 per cento).

