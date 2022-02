Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, matrimonio in vista? L'amore nato a Uomini e Donne e la convivenza a Latina

05 febbraio 2022 a

Ospite di Verissimo oggi, sabato 5 febbraio, anche la coppia composta da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. I due, conosciutisi a Uomini e Donne, saranno nel pomeriggio nel salotto di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, in onda dalle 16,30.

Lorenzo Riccardi è nato a Milano il 13 aprile 1996. Ha partecipato come tronista a Uomini e Donne, dove ha conosciuto l'attuale compagna Claudia Dionigi, nata a Roma nel 1990. Ma la loro storia non è stata subito rose e fiori. Lorenzo infatti aveva corteggiato due donne, Claudia appunto e Giulia Cavaglià, oggi fidanzata di Francesco Sole. Lorenzo scelse entrambe, senza che l'una sapesse di aver scelto l'altra, mettendo così alla prova chi delle due ragazze lo avrebbe veramente accettato. Ma questa fu solo l'ultima delle sue apparizioni a Uomini e Donne come tronista. In precedenza si era innamorato di Sara Affi Fella, che lo aveva portato vicino alla scelta prima che Lorenzo scoprì il suo fidanzamento all'esterno del programma. Nel 2020 è stato opinionista del programma, mentre nel 2021 ha partecipato con Claudia al programma di Real Time condotto da Katia Follesa, D’amore e d’accordo VIP, dove le coppie vengono messe alla prova con domande che misurano la loro affinità amorosa.

Oggi i due sono felicemente fidanzati e convivono a Latina da quando hanno terminato l'avventura a Uomini e Donne. Lorenzo e Claudia, inoltre, sembrerebbero in procinto di convolare a nozze. Lorenzo ha anche confessato di non essersi mai pentito della sua scelta: rifarei tutto da capo anche perché, se oggi sto così bene, significa che non ho sbagliato. Durante tutto il percorso nel programma abbiamo cercato di conoscerci senza maschere. Ci siamo lasciati guidare dalle emozioni e siamo arrivati alla scelta consapevoli entrambi delle nostre emozioni. In Claudia avevo visto una persona normale, semplice e genuina, proprio come piaceva a me. Una volta fuori ci siamo trovati perfettamente compatibili”, ha svealto a Coomingsoon.it.

