Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione e l'amore nato a Uomini e Donne, in arrivo il matrimonio e un figlio?

Ci sono anche Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, in onda oggi sabato 5 febbraio su Cale 5 dalle 16,30. I due racconteranno alla padrona di casa, Silvia Toffanin, il loro amore, nato negli studi di Uomini e Donne. Adesso ci saranno il matrimonio e un figlio in vista?

Andrea, 32 anni, e Arianna, 26 anni, si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2018 e ora vivono a Bologna dal 2019 insieme a due gatti, Marlon e Brando, e a un piccolo bulldog francese di nome Derek, che è stato regalato da Andrea ad Arianna per Natale. Cerioli, 32 anni, ha partecipato per ben due volte a Uomini e Donne: la prima volta si è innamorato di Valentina Rapisarda, con la quale è stato fidanzato per due anni. Poi, finita la relazione, è tornato sul trono dove ha conosciuto Arianna. Una volta terminata l'avventura nel programma, i due hanno cominciato a convivere. Nel frattempo, Cerioli ha anche partecipato all'Isola dei Famosi, dove è arrivato sul podio.

Nel prossimo futuro dei due ci sarà il matrimonio? Andrea non lo ha mai escluso, così come ha sempre detto che sarebbe contento di diventare padre. In una scorsa ospitata a Verissimo, Cerioli aveva infatti confessato a Silvia Toffanin che "diventare papà è il mio più grande sogno. L'ho detto apertamente ad Arianna; quando sarà pronta, io lo accolgo a braccia aperte. Preferirei una bambina, di solito con i papà sono più coccolone. Vorrei essere per mio figlio quello che è stata per me mia madre".

