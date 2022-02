Manuel Bortuzzo, la sparatoria del 3 febbraio 2019 e la sedia a rotelle. Dopo il Gf Vip sogna con Lulù e con l'amico Aldo Montano

05 febbraio 2022 a

Torna oggi - sabato 5 febbraio - Verissimo, il salotto pomeridiano di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin e in onda dalle 16,30. Tra gli ospiti di giornata ci sarà anche Manuel Bortuzzo, il nuotatore che il 3 febbraio 2019 ha visto la sua vita cambiare per sempre. Bortuzzo, infatti, è stato colpito da un proiettile, ha rischiato la vita e ora si trova costretto a vivere in sedia a rotelle. A Verissimo ripercorrerà quei momenti e come è cambiata la sua vita.

Manuel Bortuzzo è nato a Trieste il 3 maggio 1999. Cresciuto a Treviso, si appassiona fin da piccolo al nuoto e cresce sotto l'ala di Christian Galenda, che lo ha allenato nelle vasche del centro sportivo di Castelporziano. In seguito, si è spostato a Roma, nel centro di Ostia, dove ha coltivato il sogno di diventare un nuotatore olimpionico. Lì ha condiviso per alcuni anni la vasca con campioni del calibro di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, fino al 3 febbraio 2019. Non ancora ventenne, Bortuzzo si trovava davanti a una tabaccheria del quartiere Axa. In compagnia della fidanzata, è stato vittima di uno scambio di persona, e una persona gli ha sparato. E' rimasto gravemente ferito e ha lottato per rimanere in vita, subendo una lesione al midollo spinale che lo ha costretto alla sedia a rotelle. Inizialmente si era parlato di una lesione completa, ma è stato lo stesso Bortuzzo ha chiarire la questione a Che tempo che fa? pochi mesi dopo la sparatoria. “La lesione midollare non è completa. Una notizia pazzesca, come tutto quello che ho fatto in questi nove mesi e ho sempre voluto tenere per me. Quando si parla di cose di cui non si è sicuri, con la medicina è sempre meglio andarci con calma”, aveva detto, mantenendo accesa una flebile speranza. Nel 2021 ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, la storia con Martina Rossi, la ragazza che era con lui la sera dell'infortunio, si è conclusa nel 2021. La ragazza comunque è sempre rimasta al fianco di Manuel Bortuzzo nei momenti più difficili. Successivamente si è parlato di una relazione con la figlia del suo dentista, Federica Pizzi, mentre durante la sua partecipazione al Gf Vip si è legato con Lulù Selassiè e adesso i due sono in procinto di iniziare una convivenza. Sempre nella casa del Grande Fratello Vip, Bortuzzo ha stretto una forte amicizia con Aldo Montano.

