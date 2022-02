Alex Belli, il matrimonio con Delia Duran è finito? L'intreccio amoroso con Soleil Sorge al Gf Vip e le confessioni del padre

05 febbraio 2022 a

Tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, in onda sabato 5 febbraio alle 16,30 su Canale 5, ci sarà anche Alex Belli. L'attore ed ex partecipante del Grande Fratello Vip sarà nel salotto pomeridiano condotto da Silvia Toffanin per parlare ancora della sua relazione con la moglie Delia Duran e dell'intreccio amoroso che l'ha visto coinvolto all'interno della casa con Soleil Sorge.

Ricordiamo infatti che Alex Belli, noto per aver preso parte tra gli altri alla fiction Centovetrine, ha partecipato all'edizione in corso del Grande Fratello Vip. All'interno della casa si è avvicinato molto a Soleil Sorge, facendo insospettire la moglie Delia Duran, che ha chiesto un confronto, durante il quale Belli ha violato le norme anti Covid ed è stato squalificato. In un primo momento era stato perdonato dalla moglie, ma adesso la relazione tra i due sembra essere arrivata al capolinea a causa proprio di Soleil, amica speciale, o forse qualcosa di più. Nel frattempo all'interno della casa è entrata la stessa Delia Duran, che sta vivendo una "convivenza forzata" con la rivale in amore. Nel corso di una delle ultime puntate, Delia Duran si è tolta la fede nuziale. Belli è ancora innamorato della moglie, e lo sta testimoniando con vari post su Instagram, ma la relazione sembra essere arrivata al capolinea. A causa di questo triangolo amoroso, anche il padre, diacono della diocesi di Parma, è scosso. Tra rivelazioni hot e coppia aperta la vita privata di Alex Belli sta destando parecchio scalpore, con Roberto Gabelli (il vero cognome di Alex) che si dice molto imbarazzato. A rivelarlo è il fratello, Luca, al settimanale Nuovo. "Nostro padre ultimamente non ha approvato certi atteggiamenti di Alex". Il settimanale ha anche raggiunto lo stesso Roberto: "Sono una persona molto riservata che in tutti questi anni ha preferito non esporsi. L’unica eccezione l’ho fatta per il reality, una cosa che comunque mi è costata molto. Però avrei preferito non scrivere la lettera".

La vita amorosa di Belli è sempre stata al centro di repentini cambiamenti: nel 2013 ha sposato la modella slovacca Katarina Raniakova, con cui si è separato ufficialmente nel 2017. Dal 2017 al 2019 ha avuto una relazione con la modella Mila Suarez. Il 26 giugno 2021 ha sposato la modella e attrice venezuelana Nusat Del Valle Duran Perez nota come Delia Duran. Reggerà ancora il matrimonio?

