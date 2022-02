Jalisse, 25 anni senza Sanremo. Dalla vittoria con Fiumi di parole al rilancio con Tale e Quale Show

05 febbraio 2022 a

Ospiti della puntata odierna, sabato 5 febbraio, di Verissimo saranno i Jalisse. Il duo musicale sarà nel salotto pomeridiano di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, in onda dalle 16,30. I Jalisse sono saliti di recente agli onori della cronaca in quanto hanno accusato Amedeus di non averli scelti come artisti per Sanremo. Così oggi, nel giorno della finale del Festival, racconteranno la loro verità. Il duo ha trionfato nel 1997 con Fiumi di parole, per poi venire respinti dai vari direttori artistici per 25 anni di fila. La coppia aveva affidato ad un post su Facebook un duro sfogo dopo l'ennesima esclusione. "Lo scorso anno scrissi una lunga lettera sulle 24 consecutive esclusioni dei Jalisse dal Festival di Sanremo. Rolling Stones Italia e molte altre testate rimbalzarono la notizia, fino ad RTL News pochi giorni fa... Oggi sono 25 i brani e 25 le esclusioni dal Festival, ma questa volta lascio parlare le persone. E tornano in mente le pagine dello storico giornalista e vice direttore del celebre Tv Sorrisi e Canzoni Gigi Vesigna (nel libro con la prefazione di Antonio Ricci). La famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni. Quale canzone abbiamo presentato quest'anno per Sanremo 2022? Un brano sulla ricerca di noi stessi e su cosa dobbiamo ricordare per tornare ad essere chi eravamo: titolo: E' proprio questo quello che ci manca".

I Jalisse sono un duo musicale italiano, composto dai coniugi Fabio Ricci, nato a Roma il 5 settembre 1965, e Alessandra Drusian, nata ad Oderzo il 18 maggio 1969. I due si conoscono nel 1990 in uno studio di una casa discografica. Alessandra sera entrata nel mondo musicale partecipando a concorsi in Veneto e Friuli-Venezia Giulia, mentre Fabio era cantante e tastierista del gruppo Vox Populi. Lei iniziò anche ad apparire in tv al fianco di Pippo Baudo, ma nel 1992 decise di creare il gruppo Jalisse, prendendo il nome da un personaggio della serie tv I Robinson. Il termine, in lingua araba, significa "commensale che sa intrattenere nel racconto di favole e musica: siedi, accomodati e ascolta". La prima partecipazione al Festival di Sanremo è datata 1995, quando arrivarono al terzo posto della seconda serata di Sanremo Giovani. Acquisito il diritto di partecipare all'edizione successiva, si classificarono sesti nella sezione nuove proposte. Nel 1997 quindi la partecipazione nella sezione dei big con Fiumi di parole: il brano conquistò il primo posto nella manifestazione facendo ottenere ai Jalisse due premi, il Leone d'oro come vincitori del Festival ed il Leone d'argento come autori. Ma la vittoria fu tra le più discusse e ci furono molte polemiche al termine di quell'edizione del Festival. Parteciparono comunque anche all'Eurovision Song Contest, arrivano quarti.

Negli anni hanno provato per 25 volte a ripresentarsi in gara, ma sono arrivate solo delusioni. Inoltre, nel 2014 la Drusian ha provato a partecipare a The Voice of Italy, ma non venne scelta da nessuno dei coach. La Drusian ha anche partecipato a Tale e Quale Show, arrivando seconda nel 2018, secondo posto confermato anche nell'edizione del torneo dei Campioni. I due nel 1999 si sono sposati e hanno avuto due figlie: Angelica e Aurora.

