Linea Verde Explora fa tappa a Pavia. Le anticipazioni della puntata del 5 febbraio

Torna il consueto appuntamento del sabato con Linea Verde Explora. Oggi, 5 febbraio, il programma condotto da Federico Quaranta e Angela Rafanelli fa tappa nella provincia di Pavia, in Lombrardia. Appuntamento alle 12 su Rai 1. Ma andiamo a vedere le anticipazioni della puntata odierna.

Pavia è il punto di partenza della nuova avventura di Federico Quaranta, accompagnato da Angela Rafanelli. Il cammino del conduttore parte dalla splendida Certosa di Pavia, luogo di incredibile mistero e bellezza, per poi proseguire fra le meraviglie cittadine narrate da un cicerone d’eccellenza, lo scrittore Flavio Santi, e l’ambiente incontaminato del Parco del Ticino. Spazio poi alla via del Carnaroli, che racconta la coltura d’eccellenza di questo fortunato e ricco territorio. Pavia è, infatti, la prima provincia produttrice di riso in Europa, ed è qui che vede la nascita il celebre Carnaroli, un riso molto apprezzato grazie alla sua composizione e alla presenza di amilosio. I chicchi consistenti — che assicurano una tenuta di cottura perfetta e la separazione dei granelli anche quando la preparazione non viene consumata immediatamente — saranno protagonisti di una tipica ricetta locale che sublimerà i sapori del territorio.

Il ricco viaggio di Linea Verde Explora prosegue portando Federico Quaranta e Anfela Rafanalli nel mondo della cultura, tra arte e musica. Tappa quindi nello splendido Osservatorio Astronomico di Ca' del Monte, che non è che una delle realtà più importanti dell'intero Oltrepo' Pavese e del Nord Italia. Appuntamento quindi a partire dalle ore 12 su Rai 1.

