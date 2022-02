Sanremo, la classifica: Gianni Morandi vince la quarta serata delle cover con Jovanotti e incalza la coppia Mahmood-Blanco

Nicola Uras 05 febbraio 2022 a

a

a

La serata delle cover lancia sempre di più Gianni Morandi. Il cantante emiliano ha vinto la quarta serata del Festival di Sanremo trascinando il pubblico dell'Ariston insieme a Lorenzo Jovanotti e continua la rimonta nella classifica generale. In testa si confermano ancora Mahmood e Blanco ma il Gianni nazionale sembra inarrestabile. Il pubblico da casa con il televoto, la sala stampa e la giuria demoscopica nella serata di cover e duetti hanno premiato proprio il medley presentato da Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti: i due, in una simbiosi perfetta, sono stati travolgenti. Alle loro spalle si sono classificati proprio Mahmood e Blanco, terza invece Elisa. A conferma che anche per la vittoria finale di questa edizione numero 72 della kermesse canora sia una questione tra loro tre.

Confermati ai piedi del podio Irama (quarto), Sangiovanni (quinto) ed Emma (sesta), posizioni ormai cristallizzate. Perdono posizioni dopo l'exploit della prima serata Dargen D'Amico e la coppia formata da Ditonellapiaga e Donatella Rettore. Non decolla Noemi (quindicesima), mentre recuperano qualche posizione la band Rappresentante di lista (settimo posto dopo essere stati terzi e poi noni) e Achille Lauro (undicesimo, era sedicesimo) Decimo posto per Michele Bravi (due sere fa era quattordicesimo).

Michele Bravi canta Battisti e ricorda i nonni mostrando le loro fedi nuziali. Morgan: "Il migliore di tutti"

A Morandi è stato consegnato il premio del vincitore della serata cover dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Poi Morandi e Jovanotti hanno concesso il bis, replicando il medley che li ha portati sul gradino più alto del podio. "Abbiamo vinto Gianni, siamo primi", ha urlato Jovanotti a Morandi, mentre il pubblico in piedi ha ballato sulle note delle loro canzoni. A questo punto Morandi è davvero lanciatissimo e chissà che non possa tornare a vincere Sanremo dopo il trionfo del 1987 con Tozzi e Ruggeri.

Video su questo argomento Lorenzo Jovanotti, che sorpresa: doppia standing ovation a Sanremo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.