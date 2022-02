Beppe Vessicchio a Sanremo: suona il pianoforte con Le Vibrazioni, la standing ovation e i fiori

04 febbraio 2022 a

Finalmente Beppe Vessicchio. L'iconico maestro d'orchestra è riuscito a salire sul palco dell'Ariston e suonare al pianoforte accompagnando Le Vibrazioni nella serata delle cover del Festival di Sanremo. Un bel sospiro di sollievo per tutti i fan del celebre musicista che alla vigilia della kermesse canora era stato colpito dal Covid. La sua presenza era rimasta in dubbio dopo le assenze nelle prime tre serate.

L'applauso per il maestro Beppe Vessicchio

Il pubblico dell'Ariston ha accolto Vessicchio con un sostenuto applauso, replicato al termine del pezzo Live and let die suonato insieme a Sophie and the Giants e trasformatosi in una convinta standing ovation. Al maestro d'orchestra sono andati anche i fiori di Sanremo.

Ma chi è il maestro Vessicchio? Originario di Napoli, 62 anni il prossimo 17 marzo, è un musicista, arrangiatore, direttore d'orchestra, compositore, negli ultimi anni diventato anche un vero e proprio personaggio televisivo italiano. Artisticamente è nato proprio nel mondo dello spettacolo perché parallelamente agli studi musicali nel 1975 esordì nel gruppo comico dei Trettré. Presenza fissa al Festival di Sanremo dal 1990, in tre occasioni è stato premiato come miglior arrangiatore mentre come direttore d'orchestra ha vinto quattro edizioni (nel 2000 con Sentimento degli Avion Travel, nel 2003 con Per dire di no di Alexia, nel 2010 con Per tutte le volte di Valerio Scanu e nel 2011 con Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni). In tv è noto per essere stato anche insegnante di musica e direttore d'orchestra in diverse edizioni del programma televisivo Amici di Maria De Filippi. Sposato con una donna di nome Enrica dal 1989, i due hanno una figlia, Alessia. Vessicchio non ha profili social ma proprio sui social viene molto apprezzato.

