Vinicio Capossela, chi è: nato in Germania, le origini, il successo e l'ex moglie

Vinicio Capossela sale sul palco dell'Ariston e affiancherà Giovanni Truppi nella quarta serata del Festival di Sanremo, oggi venerdì 4 febbraio 2022, dedicata a cover e duetti. Una serata valida a tutti gli effetti per la corsa alla vittoria. Capossela e Truppi renderanno omaggio a Fabrizio De Andrè con la canzone Nella mia ora di libertà.

Ma chi è Capossela? Cantautore e polistrumentista (ma anche scrittore), 56 anni, nato in Germania ad Hannover da una famiglia di origine irpina ma cresciuto in provincia di Reggio Emilia, è uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con quattro Targhe Tenco e un Premio Tenco alla carriera. Lanciato da Francesco Guccini, Nel 1990 il suo album d’esordio All’una e trentacinque circa, nel 2021 l'ultimo Ballate per uomini e bestie. In mezzo grandi successi come i brani ...e allora mambo!, Che coss’è l’amor, divenuto celebre perché utilizzato da Aldo, Giovanni e Giacomo nel film Tre uomini e una gamba durante la scena della partita sulla spiaggia tra l’Italia e il Marocco (tratta dall'album Camera a sud), poi gli album Il Ballo di San Vito e Ovunque proteggi.

Inizia a scrivere canzoni partendo dagli spunti che la vita gli riserva, e man mano amplia il suo immaginario compositivo mescolando gli episodi biografici ai temi che riguardano, più in generale, l’uomo, come il mito, la poesia e il racconto. Caratteristica centrale della sua ricerca è l’attenzione alla rappresentazione dell'opera in forma di spettacolo, che fa confluire nel suo percorso artistico anche radio, letteratura e cinema. Nel 1994, Vinicio Capossela è convolato a nozze con una modella americana: il matrimonio della coppia, tuttavia, è durato poco per poi concludersi nella separazione dopo appena due anni. La questione non è mai stata affrontata dall’artista che, sull’argomento, si è sempre mostrato piuttosto evasivo.

