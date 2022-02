L'Eredità, Enrico vince 28.750 euro nella puntata del 4 febbraio 2022

04 febbraio 2022 a

Dopo l'exploit di Benedetta, a L'Eredità è di nuovo il tempo di Enrico che oggi - venerdì 4 febbraio 2022 - torna a laurearsi campione del quiz-game di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda ogni giorno nella fascia serale che precede il telegiornale. Il concorrente genovese - impiegato in un'azienda commerciale e vicino alla pensione, tre figli e il sogno di diventare scrittore - vince per la seconda volta il montepremi del gioco finale (oggi 28.750 euro, lunedì 13.750).

Stavolta Enrico alla Ghigliottina ci arriva con un bottino di 230mila euro che - dopo tre dimezzamenti - diventano 28.750 euro. Le parole che il campione deve "legare" sono dare, meno, punto, ero e impatto, lui sceglie zero ed è grande festa nello studio della trasmissione di Rai1 (la terza nell'ultima settimana).

A brindare con Enrico solo la professoressa Roberta Morise, infatti Samira Lui e Andrea Cerelli sono assenti. A spiegarlo proprio Cerelli: “Non vi preoccupate che torneremo. Siamo in isolamento, abbiamo avuto il Covid e quindi non siamo presenti al programma. Però torneremo prestissimo perché stiamo bene e quello è l’importante“.

