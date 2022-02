Fantasanremo, cosa è e la classifica della terza serata. Emma fa il pieno di punti grazie all'inseguimento dei carabinieri

04 febbraio 2022 a

"A me diverte" ha commentato Amadeus in risposta a chi - in sala stampa - gli ha chiesto un parere sul Fantasanremo. Il gioco inventato sulle orme del Fantacalcio è nato da un gruppo di appassionati di musica, piuttosto goliardici, di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Un'idea nata per gioco ma poi - durante il lockdown - l'idea di spingersi oltre creando un sito con tanto di regolamento e moneta ufficiale ("i Baudi"). Quest'anno il boom anche grazie al fatto che la gran parte dei cantanti ha sposato in pieno in clima goliardico. Così da giocarci in 50 ad arrivare a 50mila il passo è stato brevissimo.

Ogni squadra è formata da cinque artisti, uno dei quali capitano. Per formare la squadra, il giocatore ha a disposizione un tetto massimo di 100 "Baudi". Ma la "febbre del gioco" sta contagiando gli stessi artisti. "Michele Bravi ha fatto una sua squadra e ha sfidato gli altri. Tutti gli artisti conoscono il regolamento e potrebbero falsare il risultato. Anche Gianni Morandi ci ha mandato un saluto attraverso i social e ci ha ringraziato" hanno spiegato i ragazzi inventori del gioco intervistati da La Repubblica. L'ultima serata ha visto. La terza serata ha visto rivaleggiare Gianni Morandi e Tananai (80 punti), Mahmood e Blanco insieme a Sangiovanni e Dargen D’Amico 85 punti, poi 105 punti per Yuman e ben 125 punti per Emma Marrone.

Ma cosa ha fatto la cantante salentina per ottenere un punteggio così altro? Vediamo quali sono i punti che ha rastrellato: simbolo pro femminismo (10 punti), ornamento floreale (10 punti), presentata da ospite (10 punti), il cinque ad Amadeus (15 punti), ringraziamento al pubblico (5 punti), esibizione dopo mezzanotte (5 punti) e ancora il ringraziamento all’orchestra (10 punti), la posizione in classifica parziale (10 punti) ma soprattutto l’inseguimento dai carabinieri, che vale ben 50 punti. Si tratta di punteggi provvisori, bisognerà attendere la finale per scoprire il vincitore.

